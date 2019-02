Marcelino: «Es muy difícil que un jugador de 17 años tenga continuidad en el Valencia» Marcelino pide calma a sus jugadores en el partido de Copa. / Reuters El técnico justifica la segunda ausencia consecutiva de Kang In en la lista de convocados LOURDES MARTÍ Valencia Sábado, 9 febrero 2019, 19:46

Marcelino García Toral afirma que el cambio de rumbo del Valencia CF se ha dado por «diferentes motivos»: «El principal dato para mí es que creo que metimos en cuatro meses y medio en todas las competiciones 26 goles y en un mes y medio, 18. Esto supone que en muchos partidos marcábamos cero o un tanto y ahora dos o tres. Esto, a la vez que logramos victorias, muy importantes y de forma consecutiva, nos dio la confianza que este grupo necesitaba. El haber sufrido, pasado mal, estar incómodo por la situación del equipo e individual de no ganar te hace crecer una fortaleza interior y eso hace no rendirnos. Es una suma de todo. El mayor empujón es ganar partidos, que normalmente se hace al marcar y es lo que estamos haciendo. Estamos en una buena dinámica, ese juego que desarrollábamos, ahora lo hacemos con más fluidez, frescura y atrevimiento», afirma el entrenador del Valencia quien advierte de que no se debe bajar la intensidad en cada encuentro que queda por delante: «El porcentaje de llegadas son casi las mismas, pero esto no será eterno. Tenemos que pensar en cada partido, plantarnos con humildad y máximo respeto al rival, mañana por ejemplo nos enfrentamos a un gran rival».

El técnico asturiano tirará de rotaciones respecto al partido de Copa en el Villamarín: «Jugamos un partido 65 horas después del anterior que supuso un esfuerzo físico y mental importante. Todos queríamos hacerlo lo mejor posible para llegar a la final. Haremos algunos cambios, intentaremos ganar el partido. Veremos la respuesta física, el momento físico, futbolística y mental ahora es positivo», ha dicho Marcelino quien ha hecho referencia a la confianza que supuso la remontada del pasado jueves: «El partido contra el Betis nos alimenta en nuestra convicción. Tenemos que seguir por ese camino, es un equipo intenso, dinámico y poderoso y además con gente muy desequilibrante y ahora también con gol tras pasar por un proceso similar a nosotros, confiamos y tenemos convencimiento de una buena respuesta. Esperamos su afición, con apoyo, no perdimos pero sólo tres. Esperamos lograr la cuarta victoria».

Para buscar los tres puntos, Marcelino no contará con Kang In Lee. El motivo, además de la edad, es la falta de versatilidad del futbolista. «Es un futbolista que tiene 17 añitos y no intervengo a nivel contractual en lo que se hace con los jugadores. Era una situación previsible, en el momento que se recuperara Guedes, y si no hay lesiones, no hay espacio. Hay que confeccionar una lista donde los jugadores polivalentes adquieren más importancia. Lato quizás lo merece más que otro pero al sólo ocupar un puesto quizás… Cuando tienes perspectiva de un once completas con aquellos que tengan polivalencia», ha explicado el asturiano quien ha insistido en el asunto: «En el centro de la defensa estamos justos, no puedo llevar a Wass que juega en cuatro posiciones más Ferran, Cheryshev, Gonçalo y no voy a traer a seis jugadores de banda. Esta situación creo que por una parte la teníamos clara, es una pena que no esté participando y jugando pero es difícil que un jugador de 17 años tenga continuidad en el Valencia. Si lo merece lo voy a poner. Intentamos que juegue, que compita, pero queremos ganar y es difícil elegir. No tengo tampoco mucho más que decir, tengo que elegir a 18 y quedan jugadores fuera que a nivel personal y profesional les tengo un grandísimo aprecio pero tengo que intentar buscar lo mejor para el Valencia», ha sentenciado.