Marcelino: «La ansiedad por empatar nos llevó a la precipitación»

Al entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, no le pareció «injusto» el triunfo del Celta de Vigo, aunque, a su juicio, las ocasiones «más claras» las tuvo su equipo, en un partido en el que Rodrigo Moreno no fue titular «por una decisión técnica».

«No me parece injusto que haya ganado el Celta porque en líneas generales fue superior a nosotros, pese a que las ocasiones más claras fueron nuestras. No concedimos muchas ocasiones, salvo en el tramo final porque arriesgas más y el campo se hace más amplio», explicó.

En este sentido, señaló que les sobró «precipitación en el segundo tiempo porque cada minuto que pasaba teníamos la sensación de que no podíamos empatar. El equipo estaba muy separado para defender y para atacar. La ansiedad por empatar nos llevó a la precipitación».

Marcelino dijo que su estado anímico es «bueno» y que al equipo no lo ve mentalmente «debilitado», pese a la «incertidumbre» que habrá hasta que se cierre el mercado, la cual no cree que sirva de excusa para justificar la derrota en Vigo.

Cuestionado por la suplencia de Rodrigo, dijo que «es una decisión técnica, no es porque el club me lo haya pedido ni porque me lo haya pedido el futbolista. Maxi había hecho merecimientos para jugar en los entrenamientos de la semana».