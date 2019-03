Marcelino: «La Copa no existe hasta el día 25 de mayo» El técnico asegura que no se ha dejado escapar el tren de la Champions LOURDES MARTÍ Sábado, 2 marzo 2019, 18:30

48 horas después de pasar a la final, está todo «muy bien» en el Valencia CF: Después de ganar y meternos en final no podríamos estar mejor. La noche que tuvimos la suerte de vivir no se va a olvidar permanecerá en nosotros pero también es cierto que en poco más de 24 horas, tenemos un partido ante nuestra afición y una vez más queremos ganar. Hay que intentar centrar toda la atención, no será fácil, puede ser que la mente se distraiga pero hay que sumar», ha comentado Marcelino García Toral.

El entrenador del Valencia ha reconocido que se debe «focalizar toda esa euforia en un alto rendimiento y nivel competitivo ante el Athletic». «Ellos han cambiado su dinámica, cuando jugamos allí empataban mucho pero han conseguido convertir eso en victoria, jugamos en nuestro campo y queremos y necesitamos ganar. Ojalá seamos capaces de refrendar los datos de estadísticos que tenemos en Copa y en Europa League en Liga. El equipo es competitivo, en los últimos tres partidos de Liga no hemos logrado ganar pese a ser mejores pero la realidad es que sólo hemos sumado tres puntos, a este nivel de trabajo esperemos que contra el Athletic seamos capaces de ganar», ha añadido Marcelino.

«Siempre hemos manifestado que lo prioritario es la Liga, la Copa no existe hasta el 25 de mayo. La Europa League es muy atractiva y ya sabemos todos lo que significa ganar al Athletic, podemos ponernos arriba en plazas Europeas y Champions», ha incidido el preparador asturiano quien no cree que con tanto empate, el Valencia haya dejado escapar la Champions: «Viendo competir al equipo y viendo cómo ha jugado no creo que hayamos dejado pasar una oportunidad, hemos jugador los como para haber logrado la victoria, así lo dicen los resultados pero no entra la pelota, a partir de aquí en ningún caso puedo decir que hayamos dejado pasar la oportunidad, quizás no hemos aprovechado, pero la Liga sigue al igual que nosotros».

El técnico anuncia cambios para mañana: «Hubo un desgaste físico y mental importante el jueves por todo lo que hay acumulado, entre enero y febrero sumamos 17 partidos, hay que dosificar esfuerzos. Salvo Garay es posible que contemos con el resto», ha afirmado un Marcelino que no ha querido hacer referencia a casos concretos como el de Rodrigo, titular ante el Betis.

Respecto a José Luis Gayà y su papel en el vestuario ha comentado: «Lo demuestra en el campo, para mí lo verdaderamente es que el jueves, el juego de Gayà y de todo el equipo fue extraordinario. Lo que sucede ahí queda. Podemos decir que hemos jugado una gran eliminatoria, hemos demostrado ser superiores y colocándonos en la final. El rendimiento individual de él y de todos extraordinario fue extraordinario pero ya hay que pensar en el Athletic», ha concluido.

El entrenador dará la lista de convocados esta noche tras la sesión preparatoria vespertina fijada a las 19 horas en Paterna.