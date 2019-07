Marcelino ha convencido a otros fichajes pero aún no ha hablado con el uruguayo El técnico fue decisivo para que llegaran jugadores como Gabriel Paulista, Cheryshev, Vietto, Kondogbia, Coquelin, Neto y Wass C. V. VALENCIA. Domingo, 7 julio 2019, 23:48

Marcelino es un entrenador que además de por sus buenas cualidades como técnico destaca por su meticulosidad y rigor en el trabajo. Son pocos los detalles que se le escapan al asturiano, tanto en lo que a la preparación física y técnica de sus futbolistas se refiere como a situaciones que tienen que ver con la primera plantilla pero que, por lo general, los entrenadores suelen delegar en otros empleados y ayudantes. Él no. Si hay una constante desde que aterrizó el técnico asturiano en el club de Mestalla es que más de una vez su participación directa en los fichajes ha sido clave para conseguir que esos jugadores en concreto acabasen aceptando la propuesta valencianista.

Lo curioso de ahora es que Marcelino, tan hábil en otros casos, esta vez no ha hablado telefónicamente todavía con Maxi Gómez, según apuntan desde su entorno. Su poder de convencimiento ha tenido éxito en otros futbolistas y ahora se puede interpretar incluso que no ha efectuado esta acción porque simplemente no ha hecho falta. Si Maxi está de verdad tan seguro como así parece de vestir la camiseta del Valencia, quizás no hay necesidad de implicar al entrenador en esa faceta que hasta se puede considerar como 'negociadora'.

Así sí ocurrió cuando se quiso fichar a Gabriel Paulista, con el que mantenía además una estrecha relación. Así también sucedió en el caso de Kondogbia y algo idéntico protagonizó cuando se trajo a Cheryshev y a Luciano Vietto, a ambos los conocía perfectamente. Marcelino lo tuvo claro y actuó. Como también intervino a la hora de convencer que lo mejor sería venir a Mestalla con otros jugadores como Neto, Wass y Coquelin.

Marcelino tiene un gran poder de convencimiento. Así lo han admitido los propio futbolistas implicados cuando se les ha preguntado por eso, pero con Maxi Gómez no ha repetido guión. También es verdad que el delantero ha estado concentrado con Uruguay por la Copa América y, aunque no jugó ni un minuto, desde que fueron eliminados, está de vacaciones.

De confirmarse, el montante final del fichaje superará los 40 millones de euros, ya que además de los 14,5 más otros 1,5 en variables que se pagan al Celta, hay que incluir el valor de Mina y la cesión de Jorge Sáenz, sin olvidar la comisión del agente.