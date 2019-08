Marcelino: «No me consta que estemos preparados para cubrir la baja de Rodrigo» El técnico del Valencia asegura que no teme por su cargo LOURDES MARTÍ Viernes, 23 agosto 2019, 13:51

Asegura Marcelino García Toral que no está «cabreado ni muy cabreado» por la situación que está viviendo. Dice el técnico del Valencia que está «expectante» tras la crisis de Singapur, por la salida o no de Rodrigo por su supuesto sustituto y por la llegada de ese jugador polivalente que aumente el potencial ofensivo del equipo. «Las situaciones vienen así, es algo inesperado, pero a la vez intentamos siempre cada día a través del diálogo y la comunicación buscar o recuperar el consenso para tomar decisiones respecto a la plantilla y área deportiva. Los hechos evidencian que fueron exitosos, lo prueban los dos años seguidos en Champions, a partir de aquí queremos poner todos los medios a nuestro alcance para recuperar ese consenso y forma de trabajar que nos dieron los éxitos», ha comentado el preparador blanquinegro quien ha afirmado que tiene unas «ganas locas de que llegue el dos de septiembre».

Rodrigo jugará mañana en Vigo aunque Marcelino no sabe si podrá contar con él una vez se cierre el mercado: «Se me escapa la situación, no soy futurólogo, no sé si va a estar o no. Si en un momento puedo interpretar que estuvo fuera es posible que lo vaya a estar en el futuro, sí que en ese proceso su actitud es encomiable, con sus compañeros, cuerpo técnico. Estamos intentando recuperando el consenso para buscar soluciones intentamos la comunicación pero no me consta que estemos preparados para solucionar un problema tan importante por el Valencia por su potencial y capacidad si se consuma su marcha». Aunque luego ha matizado que no quiere ni imaginarse que no le fichasen un sustituto: «No se me pasa por la cabeza esa posibilidad, nos pondría muy difícil la situación a todos, sobre todo a la plantilla y al cuerpo técnico. Sólo los cangrejos corren hacia atrás o hacia un lado, no contemplo eso». Respecto a si el recambio de Rodrigo fuese una imposición de Peter Lim, máximo propietario del club, se ha mostrado desafiante: «No me planteo esa situación pero si ocurriese, tranquilos porque sabrían mi respuesta».

Marcelino ha aprovechado la ausencia de Carlos Soler por lesión para reiterar la necesidad de sumar un centrocampista polivalente: «Nos genera una situación de alarma porque ya necesitábamos un jugador con unas características ofensivas para el medio campo y la baja de Carlos, que se presume para varias semanas, aún nos hace acelerar esa opción». Ese jugador que espera tiene nombre y apellidos: Rafinha Alcántara: «No tengo idea de lo que opina, no sé si puede venir o no, ¿me gustaría saberlo? sí, pero no sé».

El preparador ha reiterado que ahora mismo la plantilla «tiene una incertidumbre por el proyecto y de cómo se cerrará el día dos ya que porque quieren seguir progresando y ganando». «Con su trabajo y capacidad y unión logró un cuarto puesto y ha sido capaz de ganar la Copa al Barça de Messi», ha comentado el técnico.

Aunque no ha querido explicar cómo es el trato con Peter Lim, Marcelino, ha repetido en varias ocasiones los conceptos «consenso» y «falta de comunicación». No ha llegado a confesar que prácticamente no hay intercambio de información entre Valencia y Singapur: «Yo desde mi llegada habré hablado seis, siete u ocho veces con Peter Lim, tampoco...». Respecto a si con sus declaraciones públicas, el máximo accionista del Valencia podría encontrar una excusa para rescindirle el contrato, Marcelino ha explicado: «Siempre hemos utilizado el consenso como pauta de trabajo, soy respetuoso por lo tanto no temo por mi cargo, en absoluto, trabajo con honestidad, con dedicación, muchas horas».