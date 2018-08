Marcelino consigue una lluvia de goles Murthy y Batshuayi, durante la presentación del belga. / juan j. monzó El delantero belga admite que la conversación con el entrenador fue clave para formar parte del proyecto: «Mi ambición es la de ganar títulos aquí» El Valencia presenta a Batshuayi y oficializa el fichaje de Gameiro TONI CALERO Lunes, 13 agosto 2018, 00:15

valencia. Michy Batshuayi y Kevin Gameiro. Dos delanteros de golpe para un Valencia que se puso las pilas la última semana con los refuerzos en ataque. Primero aterrizó el belga con un secreto que ya es vox populi entre la plantilla blanquinegra: «Hablé con Marcelino y me convenció para venir». Las palabras de Batshuayi son las mismas que en su momento pronunciaran Paulista, Murillo o Coquelin entre otros. La fórmula del teléfono le funcionó a Marcelino con el belga y también con Kevin Gameiro, que por fin ve cómo se concreta una operación abierta durante muchas semanas. El Valencia presentó al mediodía a Batshuayi y por la tarde hacía oficial el fichaje de Gameiro, ya liberado por Simeone. «El Valencia ha alcanzado este domingo un principio de acuerdo con el Atlético, pendiente de formalizar, para el traspaso del francés Kevin Gameiro», explicaba el comunicado.

Gameiro es el sexto fichaje del conjunto blanquinegro para el nuevo curso (tras Diakhaby, Piccini, Wass, Racic y Batshuayi) y llegó ayer a Valencia para pasar el reconocimiento médico y ponerse cuanto antes a las órdenes de Marcelino. Tiene el francés unos días por delante para entrenarse con sus nuevos compañeros y debe estar listo para debut (lunes, 20) contra el Atlético de Madrid. El club rojiblanco, por cierto, va a cobrar 16 millones de euros -más dos en conceptos variables- por Gameiro, de 31 años y que al fin jugará para el Valencia después de varias tentativas frustradas. Con el francés, a Marcelino le sobra una pieza dentro de una delantera que apunta a ser formidable.

Los refuerzos de Batshuayi y Gameiro dejan sin sitio a Simone Zaza, aunque el club no encuentra una oferta acorde a sus pretensiones. Pide el Valencia una cantidad que se mueva entre los 15 y los 20 millones por el italiano y de momento no ha surgido comprador. El escenario ideal para Marcelino es el traspaso de Zaza aunque el futuro de Rodrigo Moreno va a estar en entredicho hasta el final. Queda mucho para el cierre del mercado y desde el Valencia nunca se ha escondido que no sorprendería la llegada de una oferta irrechazable por Rodrigo. El hispano-brasileño volvió a dejar constancia en el Trofeo Naranja que su papel dentro del esquema de Marcelino es primordial. Su baja aliviaría las cuentas de la entidad, pero el agujero deportivo resultaría muy complicado de tapar.

Los dos fichajes dejan sin hueco a Zaza con el futuro de Rodrigo en entredicho hasta el final Gameiro llega a Valencia con ritmo y estará listo para el debut contra el Atlético

Mensaje al Sevilla

Vio Batshuayi en directo a dos de los delanteros, Rodrigo y Mina, perforando las redes del Bayer Leverkusen. «Hay muy buenos jugadores en el equipo y poder compartir equipo con Rodrigo es fantástico», apuntó el exjugador del Chelsea, cedido en el Valencia por una temporada. Quiere el belga el número 23, «si está libre» y se muestra convencido de que su estilo de juego casará a la perfección con el propuesto por Marcelino. De hambre de éxitos va sobrado Batshuayi: «Estuve en grandes equipos, es cierto. Ahora mi ambición y la del Valencia es la de conseguir títulos porque este club también es muy grande».

La elección del belga se asentó en el poder de convicción de directivos y el entrenador y la posibilidad de disputar la Champions. Durante su comparecencia, Batshuayi dejó un mensaje para el Sevilla, que a través de su presidente, Pepe Castro, se mostró sorprendido de que el futbolista eligiera Valencia: «No voy a hablar sobre eso, pero vengo aquí a jugar más de cuatro partidos de Champions». Batshuayi ya se pasó ayer por la ciudad deportiva de Paterna -su presentación se retrasó una hora por ese motivo- y se mostró encantado tanto con las instalaciones de entrenamiento del primer equipo como con Mestalla: «La atmósfera del estadio es genial».