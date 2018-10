Marcelino: «Somos más competitivos que el año pasado a estas alturas de temporada» Marcelino da indicaciones desde la banda de Mestalla. / manuel molines «Lim nos transmitió confianza en el proyecto en la reunión del sábado. Es una pena no brindarle una victoria», asegura el técnico blanquinegro LOURDES MARTÍ VALENCIA. Lunes, 8 octubre 2018, 00:27

Marcelino García Toral tiene dos semanas para seguir dándole vueltas al único «pero» que tiene su Valencia. «Sigo pensando lo mismo que en los anteriores partidos. Contra el Barcelona merecimos ganar, lo digo de verdad, también ante el Levante o el Celta», comentó el entrenador blanquinegro tras el empate ante los de Valverde en un encuentro en el que reconoció que su equipo tuvo un pequeño bajón: «Es cierto que tuvimos unos 15 ó 20 minutillos excesivamente hundidos y que perdíamos el balón con demasiada facilidad. La implicación y el compromiso nos lleva a ser un equipo que concede poco. Al Barcelona les hemos dejado hacer muy poco durante la gran parte del encuentro y eso quiere decir que trabajamos muy bien».

Menos responsabilidad le concede Marcelino a la lesión de Guedes: «No sabría decirte si la ausencia influye de manera determinante en un resultado. Es verdad que es muy profundo, está adquiriendo su mejor forma y que ese cambio te impide dosificar para el final, pero son circunstancias que vienen así».

Ocho jornadas después, el Valencia sigue a remolque de sus rivales por la zona Champions. Sin embargo, el técnico confía en que a final de la primera vuelta el Valencia «estará en la parte alta de la tabla». Considera que hay una evolución: «Somos más competitivos que el año pasado a estas alturas de temporada. Llevamos menos puntos de los merecidos y ante el Barcelona es otra prueba evidente. El equipo es competitivo y compite ante equipos de gran nivel, nos falta materializar las ocasiones que tenemos. No acertamos pero me parece que el equipo es competitivo».

Marcelino explica la solidez defensiva de su Valencia durante las últimas semanas por la recuperación de futbolistas como Garay, «a quien no vamos a descubrir ahora» o a otros como Kondogbia o Coquelin: «Jugamos varios partidos sin tener ese medio específico de más contención, tenemos a futbolistas con otras características».

El entrenador explicó la ausencia de Rodrigo en el once inicial y quiso descartar cualquier tipo de duda sobre él: «Es el delantero que más minutos lleva desde el inicio de la competición, tenemos diferentes opciones y valoramos poner a cada futbolista con el ánimo de querer optimizar el rendimiento de cada uno. Es un jugador muy importante».

Respecto al máximo accionista del club, con quien se reunió el pasado sábado junto a Mateu Alemany, comentó las conclusiones de la cita: «Lim nos transmitió confianza en el proyecto, no tiene costumbre de bajar al vestuario y no lo ha hecho tampoco ante el Barça, es una pena que una vez más no le hayamos podido brindar una victoria».

Tanto Real Madrid como Alavés, segundo y tercer clasificados, respectivamente, han sumado una derrota más que el Valencia, algo que Marcelino lamenta. «Sólo hemos ganado un partido, es una lástima. Tuvimos un calendario difícil y problemas en cuanto a lesiones. No tuvimos el acierto para ganar y mi percepción es que el equipo va a más», aseguró el técnico.