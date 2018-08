Fútbol | Valencia CF Marcelino tiene fe ciega en Cheryshev Cheryshev, el día que debutó con el Valencia en Copa en el Camp Nou. / EFE/Alberto Estévez El ruso es el fichaje sorpresa, llega cedido por el Villarreal y quiere olvidar en Valencia la plaga de lesiones que le persigue | El mundialista es uno de los futbolistas elegidos para llenar el hueco del extremo izquierdo y el club espera que Guedes sea la guinda del proyecto H. ESTEBAN/L. MARTÍ Miércoles, 15 agosto 2018, 01:29

A Marcelino sólo le falta una pieza para completar la plantilla deseada. Ayer, la cesión del ruso Cheryshev desde el Villarreal tapa uno de los dos huecos del extremo izquierdo. El mundialista vuelve a Mestalla, donde ya estuvo en la temporada 15/16, aunque ahora lo hace en una dinámica muy diferente a la de su primera etapa. Cheryshev aterrizó en Valencia como una de las soluciones para enderezar el proyecto de Neville, que se iba a pique. Ahora llega con un equipo en la Champions y bajo el manto de Marcelino, que ya dirigió al ruso en El Madrigal y que sabe qué prestaciones puede ofrecer el mundialista. Si Cheryshev está al mismo nivel que lució con Rusia, será una pieza importante.

La llegada del ruso se resolvió por la vía rápida. El técnico del Villarreal, Javi Calleja, no contaba con el futbolista para el proyecto y el Valencia estuvo rápido para hacerse con el futbolista. La opinión de Marcelino ha sido fundamental y seguro que ha estado en contacto con un futbolista al que sacó máximo rendimiento en el Villarreal. Cheryshev llega a Valencia cedido y con una opción de compra, aunque se desconocen más detalles. De hecho, pese a la premura con la que se ha incorporado al proyecto, no entrenara hasta que no estampe de manera oficial la firma.

Cheryshev se desplazó ayer por la mañana de Villarreal a Valencia para pasar el oportuno reconocimiento médico. Todo fue muy rápido, incluso el anuncio del club para confirmar la llegada del extremo izquierdo a falta de la firma del contrato.

Cheryshev fue una de las pocas buenas noticias en el Valencia de la temporada 2015/16

Con la mano tendida del técnico asturiano, el jugador rechazó varias ofertas de otras ligas como la inglesa, que tanteó al posibilidad de incorporar al ruso. Cheryshev sabía que la opción del Valencia era cada día más factible, por lo que decidió esperar a que cristalizara la cesión. El ruso ya había comunicado al final de la temporada pasada que su intención era la de cambiar de aires.

La calidad del extremo es indiscutible. En el Valencia ya lo demostró en los escaso meses que estuvo en Mestalla cedido por el Real Madrid. El mayor problema del ruso es el calvario de lesiones que ha sufrido últimamente. En las últimas temporadas sólo ha podido jugar un partido completo de Liga y, precisamente, fue con la camiseta del Valencia. El 7 de febrero de 2016 en el Benito Villamarín ante el Real Betis (1-0) -el partido posterior a la goleada por 7-0 en el Camp Nou-. Desde ese momento, el ruso no ha vuelto a jugar ningún partido completo en la liga.

La temporada pasada, Cheryshev sumó 920 minutos en Liga repartidos en 24 partidos. Anotó dos goles. Se perdió ocho partidos de liga por lesión, dos de Europa League y uno de Copa. En la mayoría de las ocasiones partió desde el banquillo, el principal motivo para que haya pedido salir esta temporada del equipo. La campaña anterior, en la que cambió el Valencia por el Villarreal, fue todavía peor para el ruso. Tan sólo disputó 333 minutos repartidos en 11 partidos de liga. Se perdió 25 jornadas por lesión. De hecho, desde el 1 de marzo de 2017 no pudo jugar más encuentros.

Con Marcelino disputó en el Villarreal un total de 1.691 minutos repartidos en 26 partidos de Liga

La época dorada de Cheryshev llegó con Marcelino en el banquillo del Villarreal. En la temporada 2014/15 disfrutó de 1.691 minutos de juego en 26 partidos de Liga y anotó cuatro goles. Entre Copa del rey y Europa League disputó un total de 40 encuentros. Desde marzo estuvo lesionado y participó muy poco. Esa buena temporada le sirvió para entrar en la plantilla del Real Madrid. En la campaña anterior, en las filas del Sevilla, también se pasó casi todo el año de baja.

La gran duda sobre el fichaje de Cheryshev es su fragilidad, ya que desde la temporada 2013/14, cuando entró en la élite, no ha podido jugar por lesión un total de 87 partidos. Pese a ese dato negativo, Marcelino considera que es un futbolista que puede tener un papel importante en el equipo. El ruso, en principio, llega como teórico suplente del extremo izquierdo titular que, si no hay cambio de última hora, tiene el nombre de Gonçalo Guedes, que puede ser la guinda al proyecto del centenario.