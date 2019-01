Valencia CF Marcelino: «Chicharito es partidario de venir al Valencia» Marcelino, en una rueda de prensa. / I. M. El entrenador del Valencia CF descarta la titularidad de Kang In en Liga L. M. Viernes, 25 enero 2019, 17:34

Marcelino García Toral afronta ante el Villarreal sus 300 partidos como profesional: «Significa que me estoy haciendo mayor… es una segunda satisfacción profesional grande. Es el fruto a muchas horas de dedicación, responde a una forma de ser como persona y profesional de muchos años. En este proceso he de agradecer a los futbolistas, a las plantillas que me han traído hasta aquí, los dirigentes que depositaron la confianza para dirigir esos clubes y a Rubén Uría e Ismael Fernández porque llevamos muchos años trabajando juntos. Espero que sean mucho más pero no mucho», ha comentado el técnico del Valencia CF.

Fruto de esa experiencia en el fútbol profesional, Marcelino es consciente de que con el mercado de invierno abierto, es lógico ser cuestionado por ello. El preparador asturiano ha hecho referencia a la situación de Batshuayi que a día de hoy se encuentra en 'stand-by': «Como imposible no puedo descartar ninguna posibilidad. Es muy poco probable que Michy se quede con nosotros, ya no estaría aquí si fuese por nosotros ni por él pero el propietario de sus derechos también tiene que ser partícipe de esa decisión, y muy importante. Pero creo que se resolverá satisfactoriamente para todas las partes», ha afirmado.

Menos probable es para Marcelino la marcha de Ezequiel Garay a quien vinculan en Italia con la Juventus. «No me consta esa posibilidad», ha dicho Marcelino quien no ha querido valorar qué ocurriría si a falta de una semana del cierre de mercado el club decide vender a uno de sus centrales de confianza: «No me voy a poner en otra situación que no sea contar con Garay hasta el 30 de junio».

Respecto a las llegadas, el entrenador ha reconocido que el club «trabaja para que se produzca la incorporación de un delantero aunque las opciones no son muchas»: «Chicharito es una opción porque el futbolista juega poco y es partidario de venir a Valencia pero la situación es complicado. Mi poquita información me dicen que sólo quien la venta, ¿si yo quiero cesión? yo alineo, Intento sacar el máximo rendimiento de los futbolistas, pero a poco más de 24 horas de un importante partido mi máxima atención está en ese foco, en ese partido y en la preparación del mismo», ha intentado cerrar así el capítulo de mercadeo el entrenador aunque antes ha añadido que si «viene un futbolistas se hará bastante tarde».

El equipo se entrena a las 18 horas y posteriormente, Marcelino dará la convocatoria. Una lista en la que son duda de momento Gameiro y Coquelin. El primero será sometido esta misma tarde a pruebas médicas: «Agotaremos todas las opciones y veremos. El golpe fue fuerte, está mejorando pero esta mañana a la hora de correr le molestaba. En función de esa prueba y de la posible evolución tomaremos una decisión evolutiva y si no entre Fran o Álex del filial». En el caso del centrocampista, el asturiano se muestra más optimista y ha afirmado que lo normal es que esté disponible para el encuentro ante el Villarreal (20:45 horas) en Mestalla.

El preparador blanquinegro ha reconocido que en ciertos momentos el conjunto amarillo y el Valencia «ha vivido caminos paralelos». Tas la clasificación para cuartos de la Copa y la victoria ante el Celta en Liga, parece que el runrún sobre el futuro de Marcelino se ha disipado, sin embargo el propio entrenador, aludiendo a su experiencia, ha comentado que no le preocupa: «¿Nubarrón sobre mí? Eso en Asturias y Cantabria… ahí sí que las hay, llueve sin parar y hay muchas pérdidas y humanas. El resto es trabajo y resultados. Trabajo cada día con la máxima ilusión, fuerza, no estoy pendiente de esas cosas. Si hubiese estado pendiente de eso me hubiese vuelto loco, el tiempo de ponerme nervioso, alterado, cambiar mis estados de ánimo o mostrarme dubitativo, cuando se cumplen 15 años a nivel profesional… desaparece. Queremos ganar el equipo. En Vigo merecimos la victoria, remontamos tras un resultado adverso y ahora tenemos la máxima ilusión para ganar al Villarreal que se le da bien Mestalla pero tenemos argumentos y ánimos para revertir la situación».

Ante el conjunto castellonense, Marcelino ha descartado darle la titularidad a Kang In Lee. Una vez más, el técnico ha hecho referencia a su juventud. «Es un chico de 17 años. No podemos hacer una estrella de un jugador de 17 años. Lo digo desde mi experiencia como futbolista y entrenador. En un equipo filial y posteriormente en equipos que siempre hemos mirado a la cantera y hemos dado opciones. Los pasos hay que darlos firmes y de uno en uno. Necesita un proceso de formación y de adaptación. Para ser titular del Valencia necesita dar varios pasos aún, es la opinión del entrenador, pero respeto la de cualquiera».

Para finalizar Marcelino se ha negado en rotundo a contestar a las declaraciones de Bordalás tras el encuentro del pasado martes en Getafe en las que afirmaba que había tenido «problemas» con muchos entrenadores: «El técnico del Villarreal es Luis García. En la previa del Getafe hablaremos del Getafe y de la Copa. Ahora, de la Liga y otros temas como el mercado pero no haré ningún comentario más de eso», ha concluido.