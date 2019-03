Marcelino: «¿El cambio de Guedes?... Nos liamos a puñetazos en el vestuario» El técnico advierte a sus jugadores del tiempo que falta para la conclusión. / EFE/José Manuel Vidal El técnico blanquinegro tira de ironía para zanjar la posible polémica sobre la sustitución del luso, sin problemas físicos, en el descanso LOURDES MARTÍ VALENCIA. Lunes, 1 abril 2019, 00:07

«Importante pero no definitivo por la Champions», ese ha sido el mensaje que tanto los jugadores del Valencia como su técnico han lanzado durante la última semana sobre el partido en el Sánchez Pizjuán. Un discurso que Marcelino García Toral mantiene pese a haber logrado la victoria en este comprometido escenario: «Estos tres puntos son muy importantes en una dura lucha con muchos equipos metidos. Tanto si ganábamos como si perdíamos podía ser importante, pero nada definitivo. Cada equipo tuvo el dominio en una parte».

El entrenador blanquinegro se mostró «satisfecho» por el resultado ya que reconoció que un empate no hubiese sido un final injusto por lo visto en el terreno de juego. «Pudimos meter el 0-2 en la ocasión de Gameiro, además de otras jugadas al contraataque que no pusimos cerrar, pero sí es cierto que el Sevilla creció con la entrada de Franco Vázquez y nos expusieron. Estoy satisfecho por el juego del equipo en el primer tiempo y por el trabajo defensivo del segundo, hubo sacrificio», comentó Marcelino, quien sí que recriminó que tras el descanso al Valencia le faltó «tener más el balón y darle continuidad a lo hecho en la primera mitad»: «Perdimos excesivos pases. El rival jugó, apretó, se fue apoderando gracias a una afición que se volcó también, creo que es más mérito suyo que demérito nuestro».

Marcelino quiso zanjar rumores sobre los motivos que le llevaron a sentar al fichaje más caro de la historia del club en el descanso: «¿El cambio de Guedes?... Nos liamos a puñetazos en el vestuario», dijo con ironía el preparador sobre el futbolista luso, quien no sufría ningún problema físico.

Para finalizar, hizo referencia a la escalada en la tabla que ha experimentado el Valencia hasta el punto de situare por primera vez sexto. «El entrenador tiene que ser siempre optimista y ambicioso. Si no lo eres, no lo transmites. Los datos nos demostraban que los resultados no eran acordes a los merecimientos. Muchos partidos que empatábamos merecíamos ganar», concluyó.