Marcelino: «Batshuayi ya está aquí, Guedes y Gameiro, veremos»

Se acabaron las pruebas. El próximo lunes el Valencia se enfrenta al Atlético de Madrid, y si está preparado o no para afrontar con garantías el primer partido de Liga, a Marcelino García Toral no le preocupa: «Da igual que vea al equipo o no para el lunes. No sabíamos que el debut iba a ser frente al Atlético y que después íbamos a tener dos partidos fuera de casa. La competición es diferente pero no cabe ninguna duda que sin llegar en nuestro mejor momento ver jugar al equipo estos últimos partidos me transmite tranquilidad».

El entrenador del Valencia confía en que sus futbolistas corrijan algunos errores a balón parado y también en el crecimiento de jóvenes como Kangin Lee, que deslumbró en los pocos minutos que jugó en su debut en casa: «Cada uno tenemos nuestro destino y el suyo ha decidido que marcara en su primer partido en Mestalla».

Aunque no hubo ninguna sorpresa sí que se descubrió que Geoffrey Kondogbia será capitán, el quinto, una decisión de la que Marcelino se alegra: «Yo no los nombro, pero me encanta que sus compañeros le hayan elegido porque es un ejemplo en muchos sentidos».

«Batshuayi ya está aquí, Guedes y Gameiro, veremos. Para el cuarto refuerzo buscaremos un futbolista de un determinado perfil. Si es zurdo mejor, pero no es indispensable», comentó sobre las piezas que le faltan para completar una plantilla de garantías con jugadores como Santi Mina: «Es muy trabajador y estamos satisfechos con lo que nos ofrece».