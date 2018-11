Marcelino y Batshuayi, condenados a entenderse Batshuayi, después de marcar uno de los dos goles a Islandia en partido del Grupo 2 de la Copa de Naciones, disputado en el estadio King Baudouin de Bruselas. / EFE/Stephanie Leco Los 12 tantos que lleva en partidos disputados con la camiseta de la selección contrastan con los dos que suma en el Valencia, casi con los mismos minutos | El futbolista regresa después de marcar dos goles con Bélgica y tras la reprimenda del entrenador del Valencia JUAN CARLOS VALLDECABRES Martes, 20 noviembre 2018, 01:14

Cuando Michy Batshuayi nacía en una clínica de Bruselas, Marcelino García Toral apuraba en el Elche sus últimos días como futbolista. Hay 28 años de diferencia entre el jugador belga (25) y el entrenador asturiano (53) y entre ambos existe hoy en día una atípica relación que tiene al Valencia a la expectativa. Técnico y delantero están condenados a entenderse porque ambos se necesitan. El entrenador, porque su equipo está sufriendo la crisis goleadora que perjudica claramente los intereses valencianistas; y Batshuayi, porque sabe que le quedan por delante siete meses de obligada convivencia profesional en los que se está jugando que se le abra en junio la puerta del Chelsea para quedarse (pagó 40 millones por él y tiene contrato hasta 2021) o, en cambio, vuelva a estar condenado a una nueva cesión -lleva dos en dos años-.

Ayer por la tarde, Marcelino y Batshuayi volvieron a verse las caras en la ciudad deportiva de Paterna después del fin de semana en la que el primero se lo tomó como descansó y el segundo reconfortó su ego al conseguir un doblete con la camiseta de la selección belga. Después del toque de atención que públicamente Marcelino le dio al jugador dejándolo además fuera de la última convocatoria (el partido de Getafe lo vio por televisión), Batshuayi se incorporó a la concentración de Bélgica en la que, entre otras cosas, recibió el cariño de su seleccionador. Seguramente debido a una estrategia premeditada, Roberto Martínez -seleccionador belga- habló en la previa del encuentro ante Islandia que el valencianista sería titular, aprovechando además para reforzar de alguna manera la posición del propio futbolista: «Rara vez desvelo mis cartas pero... Batshuayi debutará contra Islandia. Siempre ha sido importante cuando ha estado implicado. Podemos utilizar sus cualidades», dijo el seleccionador. El mensaje debió surtir el efecto que pretendía Martínez porque el punta le hizo a Islandia los dos goles del partido. Resolvió él solo el encuentro en apenas 18 minutos. Nada que ver con los 735 que lleva disputados con el Valencia (con Bélgica 828') para alcanzar también dos dianas. En un sitio se sale, en el otro no juega, no parece además por las palabras del seleccionador que esté implicado y además tiene a Marcelino de uñas.

2 goles lleva en el Valencia en 735 minutos disputados en las tres competiciones Le hizo uno al Celta y otro al Young Boys en Suiza. 7 partidos como titular en el Valencia lleva, sólo 2 completos. 12 goles lleva Batshuayi con la camiseta de Bélgica en los 23 encuentros que ha disputado hasta la fecha un gol cada dos partidos. Lleva 828 minutos, algo más que los que ha jugado en el Valencia.

Desde el club siempre se ha tenido claro que Batshuayi es un futbolista que encaja en el nivel de Champions que se ha pretendido adquirir este año. Pero no sólo no le salen las cosas como al resto de compañeros sino que, además, se ha ganado la reprimenda por su actitud, cuestión que en su día también llegó a arañar la confianza en Simone Zaza. Para Marcelino hay principios que no se discuten. «Debe mejorar el rendimiento», se ha limitado a señalar el técnico sin profundizar en la herida.

El jugador se ejercitó ayer tarde con sus compañeros en Paterna, arrastrando las palabras que pronunció tras su exhibición con Bélgica. «No tengo ningún problema con el club y me entiendo my bien con el entrenador», llegó a señalar. En su ánimo. Aún egoístamente por su propio bien, no queda otra opción que agachar la cabeza y acatar órdenes. Con un carácter que en alguna ocasión ya le pasó factura, el antecedente de Andreas Pereira demuestra el riesgo que se corre que en ocasiones con los cedidos.