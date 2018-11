Marcelino apuesta por la vieja guardia Gesto de Marcelino en un partido del Valencia. / jesús signes El técnico se olvida de rotar y mantiene a los del año pasado J. CARLOS VALLDECABRES Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:40

valencia. Marcelino puede llegar a ser bastante testarudo -futbolísticamente hablando- pero tiene conocimientos suficientes para saber en situaciones de extrema necesidad dónde pueden estar las soluciones para los males de su equipo. Que el Valencia está -o ha estado para los más optimistas- en crisis es algo que no admite discusión porque sólo hace falta mirar la clasificación para darse cuenta de ello. Desde hace muchas semanas, el asturiano ha abrazado públicamente la idea de que la culpa de que el Valencia ocupe ahora la decimoquinta posición y que tenga la Champions a 9 puntos se debe única y exclusivamente a la ausencia de puntería de sus delanteros. En cambio, la ansiedad -que él mismo sacó a relucir- la ha ido sibilinamente apartando de su discurso. Lo que no ha querido decir ni de lejos el asturiano es que ha recuperado la fórmula del año pasado para dar la estabilidad que necesita el equipo. Por mucho que se diga que hay mejor plantilla que la de la temporada pasada, ellos fueron los que metieron al Valencia en la Champions; ellos son también los más indicados para sacar al equipo de donde está; y ellos, en opinión del entrenador y de todos los responsables del club, tienen capacidad suficiente para volver a enchufar al club a la próxima edición de la Liga de Campeones. No se contempla un Valencia de nivel con Garay en la enfermería; con Kondogbia agotado físicamente; con Parejo sin coger los mandos; con Guedes fundido y sin ideas, y con Rodrigo negado cara a puerta.

La queja de Alemany

Aunque ha ayudado lógicamente que no haya bajas por lesión, se acabaron las rotaciones, y si no, que se lo pregunten a Kondogbia y Gayà que son los que más lo han acusado porque están prácticamente 'tiesos'. Por su parte, los nuevos, mejor en el banquillo o incluso en la grada (toque de atención a Batshuayi). Sólo hay que echar un vistazo a las últimas alineaciones para descubrir cuál ha sido la estrategia por la que ha optado Marcelino.

Desde el empate europeo en campo del Young Boys con aquella segunda mitad catastrófica, nada ha vuelto a ser igual. Sin contar el capítulo copero del Ebro contra un rival que pelea por no bajar a Tercera, una jornada tras otra Marcelino ha ido buscando el once de la temporada pasada que es el que ha empezado tímidamente a darle los primeros beneficios. Aún así, y según desvelaba Gestiona Radio Valencia (107.1 FM), Mateo Alemany también se ha puesto manos a la obra para llamar a la LFP para quejarse del criterio aplicado por el VAR, en concreto por el gol que anotó el Girona en Mestalla (había un fuera de juego posicional de un delantero a poca distancia de Neto).

En San Mamés y salvo Batshuayi, los otros diez futbolistas que salieron desde el comienzo estaban la temporada anterior en el Valencia. Contra el Girona en Mestalla, pasó prácticamente lo mismo: diez futbolistas de la campaña pasada en el once inicial y Wass cómo único 'parche' para el lateral derecho.

Luego llegó el Young Boys a Mestalla y más de lo mismo, la misma alineación: Neto, Wass, Garay, Paulista, Gayà, Coquelin, Kondogbia, Soler, Guedes, Rodrigo y Mina, una formación que también se saben prácticamente de memoria los aficionados. Fue además en esos dos encuentros (Girona, con silbidos, y Young Boys) la primera vez que en toda la temporada Marcelino repitió alineación en tres meses. Nunca lo había hecho en los catorce encuentros anteriores. Ahora vuelve el calendario a apretarse y lógicamente será inevitable que haya cambios en el once, pero el que más peso tiene para Marcelino está claro cuál es: la vieja guardia.