Marcelino lo fía todo a Lim Marcelino durante una comparecencia de prensa. / irene marsilla El técnico confirma que el máximo accionista «hará lo posible» por fichar a Guedes | El asturiano prefiere no sentenciar con el caso Rodrigo y confía en que no salga: «Si quiere irse lo felicitaré pero espero que no se produzca» LOURDES MARTÍ VALENCIA. Sábado, 25 agosto 2018, 00:03

Marcelino no va a pedirle a Lim la llegada de Guedes. Dice el entrenador del Valencia que el máximo accionista blanquinegro ya sabe qué debe hacer. «Ya hablamos durante la planificación hace unos meses. Le agradezco el apoyo que siempre nos ha dado. Solo puedo decir que Peter, me consta, va a hacer todo lo posible para que Guedes juegue en el Valencia pero sin hacer locuras y de acuerdo a unos parámetros, lo que, a la vez me, confirma que no tengo que pedirle nada», afirmó el preparador blanquinegro quien añadió que si ese esfuerzo del máximo accionista del Valencia para que el extremo luso se vista la camiseta del centenario no fructifica, la secretaría técnica cuenta con alternativas: «Intentaríamos completar la plantilla siempre que tuviéramos la seguridad de que los posibles refuerzos nos aumentaran las capacidades del equipo si no no lo haríamos. Me consta que tenemos soluciones preparadas pero no sé si luego se podrán llevar a cabo».

El que sí que espera el técnico que continúe con la camiseta del Valencia es Rodrigo Moreno, un jugador que está feliz aunque no se atreve el asturiano a hacer «diagnósticos» sobre su posible salida: «Está contento con nosotros y prueba de ello es su implicación y su rendimiento pero siempre digo que si tres partes se ponen de acuerdo para que no esté el entrenador no puede hacer nada. Si quiere irse lo felicitaré pero espero que eso no se produzca».

Con la Liga ya a pleno rendimiento pero todavía con el mercado de fichajes abierto, Marcelino afirma que no le preocupan demasiado los temas de Rodrigo y Guedes ya que considera que lo prioritario es la competición: «Lo más importante ahora es el partido ante el Espanyol porque eso está en mi mano. Lo otro son circunstancias del mercado y no tengo capacidad para tomar esas decisiones. No puedo obsesionarme porque me distraería de los fundamental. No puedo hacer otra cosa». Ahora, el cuerpo técnico del Valencia y la plantilla piensan en una ilusionante campaña en la que poner el cerrojo a la portería y encajar menos de los 38 tantos que le marcaron al equipo en la pasada temporada es uno de los objetivos: «Cuantos menos goles nos hagan, más puntos vamos a lograr. Ojalá los pudiéramos dejar en 30 goles a final de temporada, lo que nos acercaría a la próxima Champions».

El Valencia viajará a Cornellá con el objetivo de sumar la primera victoria de la temporada ante el Espanyol en un partido en el que Marcelino espera que los suyos repitan «la actuación frente al Atlético». Para ello lo más seguro es que cuente de nuevo con casi todos los que partieron de inicio la semana pasada en el estreno liguero en Mestalla dejando a los tres nuevos atacantes, Batshuayi, Gameiro y Cheryshev en el banquillo: «Son jugadores que llevan poco tiempo con nosotros y todavía tienen que adaptarse a nuestra forma de jugar y a nuestros mecanismos. Los compañeros llevan un año trabajando con este sistema. Ellos acaban de llegar. Irán en la convocatoria y ya veremos si participan. Ahora no puedo decir más», dijo Marcelino quien añadió que Racic y Kangin Lee competirán con el filial este fin de semana.