Carlos Corberán da instrucciones durante el partido entre el Valencia y el Sevilla. afp

La mala planificación del Valencia aprieta a Carlos Corberán

El Sevilla desnuda las carencias de un equipo que debe reforzarse en enero para no sufrir de nuevo en la lucha por el descenso. Los de Mestalla han sumado 8 de los últimos 30 puntos en Liga y es evidente que Copete, Santamaria y Beltrán han bajado el nivel de Mosquera, Barrenechea y Sadiq

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:54

Cuando el Valencia anunció el fichaje de Ron Gourlay como nuevo CEO de fútbol del club, lo que más impactó en aquella fotografía en Singapur ... junto al presidente Kiat Lim era la ausencia de Corona, entonces director deportivo, y la presencia de Carlos Corberán. El entrenador y una persona a la que el escocés conocía de su periplo en la Premier y que, además, no dudó en señalar como una de las tres razones que le hicieron aceptar el trabajo en Mestalla. El peso de Corberán en el actual proyecto de Meriton va más allá de ser el actual entrenador. Algo que, por otra parte, está por ver si juega a favor o en contra del de Cheste si el equipo no logra enderezar el rumbo en la Liga. El rendimiento del Valencia en los últimos diez partidos ligueros, se podría ampliar la horquilla al dato de pasar en el 120 una eliminatoria de Copa contra un Primera Federación, está rayando la mediocridad con la excepción de tramos de partido contra el Betis, el Levante y el Rayo. En otro contexto, y desde luego en otro Valencia antes de Meriton, el debate sobre la destitución del entrenador ya estaría abierto, en el mejor de los casos, o finiquitado.

