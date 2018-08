Edu Maciá, actual director deportivo del Leicester, que se formó en la Academia del Valencia, aseguró que Marcelino García Toral es «el perfil ideal porque sigue la estela de entrenadores que triunfaron en el club valenciano». Edu Maciá manifestó que el club valenciano no ha sabido tener «la continuidad en el perfil del entrenador desde la marcha de Emery». El técnico considera que la plantilla blanquinegra es «interesante y ha dado un salto de calidad» respecto a la pasada temporada.