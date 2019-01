Luis García se enfrenta a otra final pendiente del futuro de Fornals EFE VILA-REAL. Viernes, 25 enero 2019, 00:49

Luis García aseguró ayer que Pablo Fornals está entrenando con normalidad y que no le ve distraído ante los constantes rumores sobre clubes, como el Nápoles, que podrían acometer en breve su fichaje. «Hago vida normal con Fornals. Está entrenando perfectamente, como si no existiese nada. Hasta que no me lleguen con algo no tengo ni idea y el club ya ha dicho que no hay nada de momento. Trabajamos con total normalidad y a Pablo lo veo centrado y metido», explicó el técnico.

«Si hubiese una salida sería un contratiempo y habría que solucionarlo», apuntó ante una posible salida de Pablo Fornals en este mercado invernal. Luis García no cierra la puerta a que el Villarreal se refuerce en el mercado de invierno que se sume al reciente fichaje de Vicente Iborra.