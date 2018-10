Luis Enrique le coge gusto a Gayà y a Rodrigo Rodrigo y Shaw tratan de hacerse con el balón en el Manchester-Valencia. / PARNABY/AFP Marcelino trabajará bajo mínimos ya que perderá también a Kondogbia, Murillo, Guedes y Cheryshev; mientras que Brasil ignora a Neto JUAN CARLOS VALLDECABRES Viernes, 5 octubre 2018, 00:58

valencia. El partidazo de José Luis Gayà en Old Trafford -es posible que el mejor de su carrera como profesional- sirvió para reforzar todavía más el interés que tenía Luis Enrique en que el lateral del Valencia continúe siendo uno de sus internacionales de confianza. Gayà, que entró en la anterior lista de una manera un tanto abrupta motivada por esa ácida relación que tiene el actual seleccionador con Jordi Alba, lleva camino de enterrar con partidos como el del martes cualquier duda que pudiera surgir sobre sus verdaderos méritos para defender la camiseta de España. Luis Enrique le ha cogido gusto tanto al de Pedreguer como a Rodrigo, los dos jugadores del Valencia que han entrado en la convocatoria para medirse en partido amistoso a Galés y de la Liga de las Naciones a Inglaterra.

Rodrigo acumula muescas cada vez que se pone la camiseta de la selección española a pesar de que esta temporada, en el Valencia, no acaba de engancharse a la racha goleadora que necesita el equipo y que tanto espera Marcelino. Un gol. Es es el bagaje del delantero internacional, de quien el técnico insistió antes de enfrentarse al Manchester que esperaba lo mejor de él. Luego, a Rodrigo le costó hacer peligro a la defensa inglesa. Pese a estas circunstancias, parece que a Luis Enrique le encaja a la perfección.

No serán estos dos los únicos internacionales blanquinegros que tengan compromiso con sus selecciones, puesto que además de los sub-21 Soler y Racic, Guedes se vuelve a marchar con Portugal; Murillo -pese a jugar poco aquí- cuenta para Colombia; Cheryshev es fijo para Rusia y Kondogbia espera estrenarse con Centroafrica, después de que fallara por lesión en su primera llamada. Se quedó fuera días atrás Neto con Brasil y tan sólo falta por confirmar que Batshuayi se mantiene dentro de los planes de Bélgica.

En lo que se refiere al combinado español, hay novedades pero por obligación. Las bajas por motivos de lesión, «cuatro» (Isco, Carvajal, Sergi Roberto e Iñigo Martínez) aunque después lo incrementó Luis Enrique a «cinco», ya que deslizó que contaba con Diego Costa antes de que se lesionase contra el Brujas. Recupera al bético Marc Bartra, al rojiblanco Koke Resurrección y al valenciano del Borussia Dortmund Paco Alcácer, ausentes de su primera convocatoria. El técnico llama por primera vez a Jonny Otto, defensa que alcanzó la élite con el Celta siendo Luis Enrique su técnico, cedido por el Atlético al Wolverhampton.

Con respecto a los jugadores que disputaron el Mundial de Rusia, Luis Enrique sigue con contar con el mencionado Jordi Alba, Reina, Monreal, Odriozola y Lucas Vázquez. La más llamativa es lógicamente la de Alba, que no tiene buena relación con el asturiano y más después de su gran partido en Wembley ante el Tottenham, ya que participó en varios de los goles. «No estoy por norma hablar de un jugador que no está en la lista», apuntó con gesto serio cada vez que le preguntaron. En una de las respuesta fue más allá y explicó que «no es un tema tabú», para terminar diciendo que no le «ha sucedido nunca» dejar de contar con un jugador por «motivos personales, siempre por temas deportivos».

El primero de los partidos será amistoso, el jueves 11 de octubre en Cardiff, mientras que el segundo, correspondiente a la jornada 3 de la UEFA Nations League, será el lunes 15 de octubre en el Benito Villamarín de Sevilla. El duelo de Gales le permitirá ver más jugadores «y probar cosas, aunque siempre pensando en ganar como cada vez que nos ponemos la camiseta de España».