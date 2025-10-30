Lucas Beltrán sigue al margen y Javi Guerra gestiona las cargas El delantero argentino sigue sin entrenar con el Valencia por un golpe en el pie mientras que el centrocampista dosifica los esfuerzos tras jugar en la Copa

El Valencia sigue preparando en la Ciudad Deportiva de Paterna su próximo compromiso liguero, que le hará viajar este sábado hasta el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid (21 horas). El encuentro servirá como termómetro para el equipo entrenado por Carlos Corberán, que se encuentra en puestos de descenso, y pese a la victoria por 0-5 contra el Maracena en Copa del Rey, necesita sumar puntos urgentemente para alejarse de la zona de peligro y no entrar en una crisis de resultados negativos.

Precisamente por haber participado como titular en el encuentro de competición copera del martes, Javi Guerra se ha ejercitado al margen del grupo en la sesión de entrenamiento de este jueves. No obstante, tal y como ha deslizado el club, se trata de una gestión de cargas programada para dosificar los esfuerzos y evitar algún tipo de contratiempo, por lo que su presencia en el partido contra el Real Madrid no peligra, al igual que la de Hugo Duro y Pepelu, que ya han superado sus molestias físicas y se han entrenado con normalidad junto al resto del grupo.

La única ausencia destacable ha seguido siendo la del argentino Lucas Beltrán. El delantero sufrió un golpe en el pie ante el Villarreal que le obligó a ser sustituido y no ha vuelto a entrenarse con el grupo desde entonces. El dolor le impide pisar con normalidad y sigue rehabilitándose con los servicios médicos del club con el objetivo de llegar a tiempo a la cita del sábado en el Bernabéu. Corberán había apostado por el jugador cedido por la Fiorentina como titular recientemente, pero si se confirma su baja por lesión, se abre una doble posibilidad de sustituirle.

Con Arnaut Danjuma como delantero fijo e intocable, la duda está en quién le acompañaría si no está Beltrán disponible. Hugo Duro sería la alternativa lógica de hombre por hombre, pero el madrileño también participó en la Copa y no llegará del todo fresco. Pese a que ya se ha ejercitado con normalidad, también se llevó un fuerte golpe en el tobillo y su estado no está al 100%. Dani Raba se mantendría como alternativa también. No obstante, no se descarta que el Valencia pueda optar por salir con Danjuma como delantero único, acompañado por Diego López y Luis Rioja en las bandas, juntando por detrás un trivote de centrocampistas. Pepelu sería el fijo, y sus dos acompañantes saldrían de entre Javi Guerra, Baptiste Santamaría y André Almeida.