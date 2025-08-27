El exvalencianista Florenzi anuncia su retirada

El futbolista italiano Alessandro Florenzi se retira del futbol a los 34 años. El lateral derecho ha comunicado a través de sus redes sociales que ... da fin a su carrera como futbolista después de 14 años de carrera profesional. El campeón de Europa con su país en 2021 ha dejado huella en grandes equipos internacionales: Roma, Crotone, Milán, PSG y Valencia.

🚨 ALESSANDRO FLORENZI ANNUNCIA IL RITIRO



🥺Il video commovente di Spizzi🔴⚫️ pic.twitter.com/PwzWolgO5T — Milanisti Channel (@MChannel1899) August 27, 2025

Florenzi es una leyenda viva de la Roma. Donde nació y se crió, comenzó su carrera defendiendo la camiseta romana desde 2002 en categorías inferiores. El defensa debutó con el primer equipo el 22 de mayo de 2011, sustituyendo a una de las mayores leyendas del fútbol italiano y de la Roma, Francesco Totti. Tras sus primeros minutos como romanista, el joven Florenzi tuvo que buscar protagonismo en el Crotone, donde se convirtió en el comodín del equipo, ya que jugó como pivote, interior, lateral y extremo. Titular indiscutible en el conjunto italiano, disputó 37 partidos, anotando 11 goles y repartiendo 3 asistencias, números que no pasaron desapercibidos para la Roma, que decidió quedárselo para las siguientes ocho temporadas y media.

Desde 2019 se convirtió en capitán y estandarte de la entidad italiana, con la que llegó a jugar 280 partidos, anotó 28 goles y dio 32 asistencias. Pese a ser un jugador polivalente, su llegada a la Roma le fue convirtiendo poco a poco en lateral derecho, posición en la que más se ha desarrollado a lo largo de su carrera. Su etapa en el conjunto italiano comenzó a verse afectada a partir de su rotura de ligamento cruzado en la rodilla en 2016, lo que le obligó a ausentarse durante una temporada. A pesar de rendir bien posteriormente, las molestias en su rodilla continuaron limitando su participación sobre el verde.

Tras perder protagonismo, el italiano encadenó varias cesiones: al Valencia, donde jugó media temporada; al PSG, donde ganó la Supercopa y la Copa de Francia; y al Milan, último equipo al que perteneció antes de anunciar su retirada. Las lesiones musculares y la recaída en su rodilla, que le provocó otra rotura de ligamento cruzado, empujaron al exfutbolista a dejar el fútbol a los 34 años. Pese a ello, como rossonero conquistó la Serie A 2021-22, la Supercopa Italiana 2024-25 y fue subcampeón de la Coppa Italia 2024-25.

En cuanto a su carrera internacional, el lateral italiano participó en 49 partidos con su selección, disputando la Eurocopa 2016 y siendo pieza clave en la Eurocopa 2020, donde Italia se proclamó campeona.

Su breve etapa en Mestalla

Florenzi llegó al Valencia en el mercado invernal de la temporada 2019-2020. Titular durante su corta etapa como valencianista, el lateral derecho italiano es bien recordado en Mestalla por su entrega y profesionalidad, mostradas en los 14 partidos que disputó con la camiseta blanquinegra. Su fin de temporada estuvo marcado por la pandemia de COVID-19, que vivió en España, y que seis meses después le llevó a salir cedido al PSG.