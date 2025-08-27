Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Florenzi controlando el balón frente a Cote. VCF

El exvalencianista Florenzi anuncia su retirada

El lateral derecho, que jugó en Mestalla durante 6 meses, deja el fútbol tras 14 temporada como profesional

Pablo Lara

Valencia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:48

El futbolista italiano Alessandro Florenzi se retira del futbol a los 34 años. El lateral derecho ha comunicado a través de sus redes sociales que ... da fin a su carrera como futbolista después de 14 años de carrera profesional. El campeón de Europa con su país en 2021 ha dejado huella en grandes equipos internacionales: Roma, Crotone, Milán, PSG y Valencia.

