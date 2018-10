La lluvia de empates se tiene que acabar

valencia. Seis empates en ocho jornadas es el bagaje de un Valencia que compitió bien contra el Atlético, bajó el pistón, y en los últimos duelos ha elevado el nivel aunque no le dio para ganar. Falta acierto en ataque, y victorias, porque en el club blanquinegro todo el plan pasa por repetir en Champions la próxima temporada. La Liga no espera, el Sevilla está fuerte y con la visita del Leganés arranca una fase del calendario muy apretada pero sin duda asequible para remontar posiciones y engordar el colchón de puntos. Así, en medio de la gota fría que golpea la Comunitat, Mestalla espera celebrar esta tarde, con Mauricio Pellegrino de entrenador jefe en el banquillo visitante, el primer triunfo en casa del curso que deje atrás la lluvia de empates.

«Estamos en una situación que de ocho partidos sólo hemos ganado uno y ahora tenemos que ganar este. Hay que centrar la atención en lo inmediato. Es la mejor forma para progresar», analizó Marcelino, que hoy volverá a rotar a sus futbolistas tal y como lleva haciendo desde el inicio de la competición. Espera pronto el Young Boys en la Champions, así que los últimos en incorporarse al grupo por los viajes con la selección (Murillo y Kondogbia) se quedaron fuera de la convocatoria porque casi ni han trabajado sobre el césped.

Moverá el asturiano el once y una de las dudas radica en el ataque, donde Gameiro apunta a titular porque se quedó trabajando en la ciudad deportiva de Paterna durante el parón liguero con Rodrigo y Batshuayi optando a acompañar al francés. El gol no llega y por ahí se están escapando buena parte de los puntos esta temporada. Esta tarde, a los blanquinegros les toca acertar sí o sí. « Una final no es, obvio, porque se juegan en mayo, pero nosotros tenemos que enfocar el partido como una final. El matiz es diferente. Necesitamos ganar. Tenemos que confirmar con victoria y ante nuestra afición la mejoría del equipo», reflexionó Marcelino.

Tanto Valencia como Leganés llegan con buenas sensaciones a la cita. El conjunto de Pellegrino sufrió muchísimo al inicio de Liga, pero dos triunfos en las últimas tres jornadas (ante Barça y Rayo) han llevado puntos y estabilidad al proyecto post-Garitano. «Es un equipo que necesitó un periodo de adaptación pero en los tres últimos partidos de Liga ha competido a buen nivel, es el que mejores números desde el punto de vista físico tiene de Primera. Nos va a exigir mucho, no podemos pensar que porque se llame el Leganés y esté en la parte baja va a ser fácil. Es un equipo organizado y difícil», argumentó Marcelino.

Por lo ensayado en estos últimos días y ante las dificultades por las ausencias de los internacionales, la segunda unidad del Valencia tendrá hoy más protagonismo. Futbolistas como Wass, Coquelin y Cheryshev (Guedes sigue KO) tienen muchas opciones de estar en el once y la línea que menos se moverá, en principio, es la defensa. «No es inamovible», dijo Marcelino sobre la dupla de centrales Garay-Gabriel Paulista, aunque dada la necesidad de ganar es casi seguro que repetirán juntos. «Si queremos ser un equipo poderoso y ganador tenemos que afrontar cada partido con la idea de ganarlo sin tener en cuenta el rival al que nos enfrentamos», avisó Marcelino para que nadie dentro de la plantilla se despiste ante el Leganés por la proximidad de la tercera jornada de Champions.