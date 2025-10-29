La lluvia cancela el homenaje a las víctimas de la DANA de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF Las velas se encendieron y la gente fue a sumar su granito de arena, pero el agua impidió que se celebraran los actos programados a las 20:00 de la tarde

Las velas que se fueron dejando antes de que la lluvia las apagara

La Asociación de Futbolistas del Valencia, con la colaboración del Valencia CF, recordó a las víctimas de la DANA este miércoles, justo cuando se cumple un año de la catástrofe que arrasó buena parte de la provincia dejando tras de sí 229 víctimas mortales, además de incalculables daños materiales. La lluvia que segó la vida de tantos valencianos ha sido la protagonista de un acto que sólo pudo realizarse a medias.

Ambas entidades, veteranos y clubs, hicieron un llamamiento a los valencianos y a los valencianistas que así lo desearan para participar en el emotivo acto que tuvo lugar en el Monumento de la Afición. Desde las 19 horas, todos aquellos que lo quisieron se acercaron para encender una vela junto al templo valencianista. El objetivo era una por cada una de las personas que nos dejaron hace ahora un año por culpa de la tragedia. La lluvia no desanimó a los presentes, entre los que se encontraban algunos exjugadores como Fernando Giner o Miguel Ángel Bossio, así como el director general del Valencia CF, Javier Solís.

Sin embargo, a partir de las 19.30 horas la intensidad incrementó, e hizo que los actos previstos para las 20 horas de la tarde, que consistían en guardar un minuto de silencio, tutelado por la dolçaina y el tabalet de la Colla Palleter de Paiporta, antes leerse un manifiesto a cargo de Enrique Pacheco, speaker del Valencia CF, tuvieran que suspenderse.

El manifiesto en recuerdo de las víctimas de la DANA y todos los afectados

Aunque la lluvia evitara que el manifiesto pudiera ser leído por los presentes, eso no ha impedido que podamos conocer cuál es el mensaje que quería transmitir Enrique Pacheco, en nombre de toda la asociación. Este dice así: «Es imposible sacar una visión positiva de lo que ocurrió hace un año, pero lo que sí podemos hacer es sentirnos orgullosos de la fuerza y solidaridad del pueblo valenciano, de la resiliencia mostrada, de la unión del pueblo ante la adversidad.»

«En esa unión, también entra el mundo del fútbol», proseguía el texto del speaker del Valencia CF. «La dolorosa bofetada de crueldad nos demostró que, por encima de victorias, empates o derrotas, de puntos, de goles, de jugadores, de clubes… están las personas. El fútbol demostró estar a la altura de lo que la vida y la sociedad pedía en ese momento, dejando la competición en un plano secundario, centrándose en lo más importante, ayudar en todo lo que fuera posible. Así fue en aquellos días, en las semanas y meses sucesivos, en el presente y así será siempre».

«Hoy, en este monumento de la afición, a pocos metros del Temple de Mestalla, queremos rendir homenaje a todas las víctimas directas e indirectas de la DANA, a las que siempre llevaremos en el corazón y al pensamiento. Queremos enviar un abrazo lleno de amor a sus familias y decirles que nunca las soltaremos de la mano», rezaba el manifiesto.

Tampoco pudo sonar el himno regional, que iba a ser interpretado por el tenor Josep Climent acompañado por un coro como colofón del acto.

La lluvia fue apagando una a una las velas y cerrando un día en el que el Valencia CF compartió varios vídeos emotivos de la triste efeméride recordando a Mestalla como epicentro de la solidaridad y otras iniciativas que ha llevado a cabo en este año como la reconstrucción de diversos campos de fútbol. Además, los primeros equipos masculino y femenino guardaron un minuto de silencio antes de cada respectivo entrenamiento.

Un año de solidaridad por parte de la Asociación de Futbolistas

El homenaje de este miércoles es, hasta la fecha, el último de los actos solidarios que las Leyendas del Valencia CF han realizado este año como recuerdo y ayuda a los damnificados por la DANA.

«Durante estos últimos doce meses, el equipo de Leyendas del Valencia CF ha jugado media docena de partidos solidarios para recaudar fondos que canalizó la Federación Valenciana de Fútbol para la reconstrucción de campos», explica el exjugador del Valencia CF y de la Selección española Fernando Giner.

«Además, recogimos y distribuimos más de 15 camiones de comida, ropa y productos de limpieza y primera necesidad para todos los damnificados. Por eso, ahora que se cumple un año de la tragedia, la Asociación no quería olvidar a las víctimas y a los afectados» concluía.