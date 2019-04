Sin llamada a Kang In a pesar de que sólo quedan 18 jugadores Sábado, 27 abril 2019, 23:47

Marcelino ha citado para hoy a los 18 jugadores que tiene disponibles. Ya no le quedan más efectivos, teniendo en cuenta que Kondogbia, Cheryshev y Piccini están lesionados (el italiano aspira a llegar para el jueves). A pesar de esta circunstancia y de que quedan por delante esos cuatro partidos de Liga, una eliminatoria europea y la final de Copa, el Valencia no va a solicitar que regrese Kang In de Corea. «Si consideramos que lo vamos a necesitar, automáticamente tomaremos la decisión», explicaba ayer Marcelino.