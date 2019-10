«Con Lim ha habido una pérdida de identidad» El Valencia vive en un tortuoso clima social. La gestión de Meriton y los discutibles gestos del presidente, Anil Murthy, han encendido a la afición. Referentes blanquinegros analizan la situación y ofrecen soluciones para devolver la tranquilidad JUAN CARLOS VALLDECABRES y LOURDES MARTÍ Valencia Martes, 15 octubre 2019, 01:51

Expresidenta de la Fundación Mariola Hoyos

¿Qué balance hace de los cinco años de Meriton en el Valencia CF?

Creo sinceramente que todo el valencianismo ha percibido en este tiempo una desafección importante hacia el club, ha habido una total pérdida de identidad, de lo que la afición de verdad considera su Valencia. Eso es un problema grave.

¿Se cree lo que dijó Murthy de que Lim no quiere vender el club?

Tengo clarísimo que cuando compró las acciones del Valencia ya lo hizo pensando en cuánto podría sacarle de beneficio en un futuro. Y quiere vender. Quiere ganar dinero con el club, al que considera como uno más de sus negocios, nos guste o no.

¿Se equivocó Anil Murthy al mandar callar a la afición de Mestalla?

Se equivocó totalmente. Es inaceptable que un presidente plante cara a la afición. Todos esperábamos una disculpa que no ha llegado. Echo de menos que los dos directivos de aquí, como Sol y José Luis Zaragosí, hablen con él sobre este asunto.

¿Cómo se arregla este divorcio que existe entre club y afición?

Hace falta un acercamiento total con la afición por parte del club. Deben entendernos cómo pensamos y cómo sentimos. No podemos pedirle que sientan lo mismo pero sí al menos que hagan un esfuerzo por comprender lo que somos.

Con Alemany apartado, ¿qué futuro ve esta temporada al Valencia CF?

Ojalá no afecte pero una vez más, por desgracia, en el Valencia hablamos más de lo que pasa fuera del campo que de lo que ocurre dentro del terreno de juego. Queremos hablar sólo de fútbol pero sabiendo que las cosas se hacen bien por parte de todos.

Expresidente del Valencia Agustín Morera

¿Qué balance hace de los cinco años de Meriton en el Valencia CF?

Los primeros años negativos y estos dos últimos claramente positivos. El fútbol siempre exige resultados deportivos y meternos en Champions y conquistar la Copa deportivamente hablando deben satisfacernos. Hay que mantener altura de miras.

¿Se cree lo que dijó Murthy de que Lim no quiere vender el club?

Tengo que pensar que si lo dice abiertamente el presidente es porque es verdad. Peter Lim compró el club y él tiene que tomar las decisiones al respecto. No lo podremos saber, pero sí exigir luego respuestas si no cumple con lo que ha dicho.

¿Se equivocó Anil Murthy al mandar callar a la afición de Mestalla?

La afición siempre es muy libre de decir en todo momento lo que piensa y lo que considera oportuno. Es soberana a la hora de expresar lo que verdaderamente siente. Un presidente debe asumir críticas en la misma medida que cuando hay aplausos.

¿Cómo se arregla este divorcio que existe entre club y afición?

En estas situaciones lo mejor es ceder por las dos partes. Desde una mentalidad que no es la valenciana es difícil entender lo que se siente al ir a Mestalla pero también debemos respetar la mentalidad de quienes son de fuera. Pediría respeto.

Con Alemany apartado, ¿qué futuro ve esta temporada al Valencia CF?

Todo afecta siempre pero los jugadores han demostrado que son profesionales y deben procurar por el bien siempre del equipo. Desde fuera es fácil juzgar las decisiones de los dirigentes, pero hay que estar dentro para entender el porqué se toman.

Exdirectivo del Valencia Vicente Silla

¿Qué balance hace de los cinco años de Meriton en el Valencia CF?

Durante este tiempo ha demostrado en diversas ocasiones que el club lo dirigen ellos y el problema es que no es la primera vez que demuestran que no aceptan opiniones desde fuera que les ayuden. Tienen que dejar que les aconsejen.

¿Se cree lo que dijó Murthy de que Lim no quiere vender el club?

Oigo lo que dice mucha gente y aunque son muchos los que opinan que debería vender, no pienso que lo vaya a hacer, al menos por ahora. Lo ideal en cualquier caso sería que el club lo cogiera gente valenciana, pero eso hay que admitir que es difícil.

¿Se equivocó Anil Murthy al mandar callar a la afición de Mestalla?

Un presidente nunca debe hacer esos gestos, hay que saber cómo comportarse en un palco y teniendo además el cargo que ostentas. Junto a él estaba Juan Sol y quizás él, que conoce muy bien el Valencia, debía haber hecho algo para evitarlo.

¿Cómo se arregla este divorcio que existe entre club y afición?

Lo mejor en estos casos es que el equipo vaya bien y que el tiempo enfríe el malestar. Toda la gente está enfadada y cuando pasa eso lo mejor también es corregir los errores y modificar lo antes posible la actitud que ha motivado todo esto.

Con Alemany apartado, ¿qué futuro ve esta temporada al Valencia CF?

Ojalá no afecte al equipo pero es inevitable que esto pueda influir en algunos futbolistas. Que se discutan estas cosas enturbia siempre el buen ambiente que debe existir en un club para alcanzar los objetivos. El año pasado fue un ejemplo de ello.

Socio número 1 José Benet

¿Qué balance hace de los cinco años de Meriton en el Valencia CF?

Meriton tiene claras sus pretensiones empresariales pero deportivamente el Valencia ha conseguido entrar en Champions en tres ocasiones y una Copa. Creo que la peor parte llegó este verano con las discrepancias con Alemany y Marcelino.

¿Se cree lo que dijó Murthy de que Lim no quiere vender el club?

Considero que no se trata de que Lim quiera vender o no el Valencia. El problema es que para hacerlo se necesita el consentimiento de Bankia. La entidad quiere un deudor que se comprometa a cumplir y se necesita alguien con mucho dinero.

¿Se equivocó Anil Murthy al mandar callar a la afición de Mestalla?

Quizás las pretensiones de Murthy eran buenas y, efectivamente, quería llamar a la calma a la afición. El problema es que el gesto fue interpretado de otra manera por parte de la grada y en lugar de apaciguar los ánimos echó más gasolina.

¿Cómo se arregla este divorcio que existe entre club y afición?

En mi opinión, los consejeros y el propio Murthy deberían reunirse tanto con la Curva como con otros colectivos que están en contra de la propiedad y llegar a algún tipo de acuerdo. También con la prensa. Sólo así llegará la paz que necesita el club.

Con Alemany apartado, ¿qué futuro ve esta temporada al Valencia CF?

Creo que Alemany ha hecho un buen papel en el Valencia pero con él apartado lo mejor es que se marche. Considero que un buen sustituto sería Robert Fernández, quien conoce el fútbol y, además, sería bien recibido por parte de la afición.

Presidente de las peñas Fede Sagreras

¿Qué balance hace de los cinco años de Meriton en el Valencia CF?

Errores y aciertos. La parte positiva son las tres participaciones en Champions que económicamente y a nivel de imagen es fundamental para el club y un título de Copa que devolvió la alegría a una afición que había estado diez años en blanco.

¿Se cree lo que dijó Murthy de que Lim no quiere vender el club?

Actualmente me creo que no quiera vender porque no se han dado las circunstancias. Pero considero que todo tiene un precio y no sé qué haría el máximo accionista en el caso de que le llegase una oferta suculenta e irrechazable.

¿Se equivocó Anil Murthy al mandar callar a la afición de Mestalla?

Se equivocó, por supuesto, y así me lo ha reconocido personalmente. Desde la Agrupación le trasladamos la preocupación por el clima de tensión que habían provocado algunas decisiones del club y les instamos a pedir disculpas también públicamente.

¿Cómo se arregla este divorcio que existe entre club y afición?

Todos los estamentos del club deben poner de su parte. El Valencia, por supuesto, más, pero todos debemos intentar reconducir la situación y evitar el clima de confrontación. Es importante la paz social para lograr cosas positivas en el futuro.

Con Alemany apartado, ¿qué futuro ve esta temporada al Valencia CF?

El devenir del Valencia lo marcarán los resultados. Pienso que en el momento en el que Mateo ya no esté llegará otra persona que espero sea igual de competente que él. Asumo que tendrá su propia personalidad pero que sea igual de profesional.

Asoc. Pequeño Accionista Vicente Vallés

¿Qué balance hace de los cinco años de Meriton en el Valencia CF?

Quizás un 40% positivo. El campo, según lo que nos vendieron, debería haber estado terminado en el centenario. Pero en el ámbito deportivo se ha entrado en Europa, que es necesario económicamente y se ha logrado un título once años después.

¿Se cree lo que dijó Murthy de que Lim no quiere vender el club?

Es empleado de Meriton, ¿qué va a decir? Creo que es difícil vender el club por la deuda que tiene y porque Lim no vendería por menos de lo que se ha gastado (95 millones por las acciones, 100 por la ampliación de capital y otros tantos por la línea de crédito).

¿Se equivocó Anil Murthy al mandar callar a la afición de Mestalla?

Totalmente, no se dio cuenta de lo que hizo. Tuvo un error garrafal, se equivocó y tendría que pedir perdón, luego ha intentado explicarlo pero creo que no tiene personas a su lado que le expliquen de qué va el fútbol y qué significa el Valencia.

¿Cómo se arregla este divorcio que existe entre club y afición?

Hay que establecer diálogos. Hablar con la afición, decir que se arrepiente de los fallos que ha podido cometer. Si lo dice así no habrá ningún problema, pasaremos página e iremos todos juntos. Debe reconducirse la relación por bien del club.

Con Alemany apartado, ¿qué futuro ve esta temporada al Valencia CF?

Tener una persona con ese potencial y no aprovecharlo es un error. Ha demostrado ser un director general muy positivo para la entidad y también para Meriton. En sus comparecencias les ha defendido. Si se marcha el único perjudicado será el club.