La Liga ofrece una última oportunidad

Neto, Rodrigo y Guedes, sonrientes en un entrenamiento en Paterna / EFE/ Biel Aliño El Valencia, obligado a sumar los nueve puntos restantes para alcanzar la plaza de ChampionsMarcelino recupera a Coquelin para medirse al Huesca, casi de Segunda pero que ya estuvo a punto de dar un disgusto en Mestalla TONI CALERO Domingo, 5 mayo 2019

valencia. No es cierto que ninguno de los pretendientes quiera la Champions pese a que los continuos tropiezos de Getafe, Sevilla y Valencia hagan pensar lo contrario. La Liga de Campeones es el premio gordo para los mortales de la competición y, a falta de sólo tres jornadas, está tan abierta que cualquiera de los candidatos tiene suculentas opciones. Le pudo dar un buen bocado el Sevilla, pero la dentellada la pegó el Leganés de Pellegrino en el Pizjuán. Cuando esta noche salte el Valencia a El Alcoraz ya sabrá si el Getafe, en casa, ha sido capaz de doblegar a un Girona con la soga al cuello. Aunque así fuera, al equipo de Bordalás aún le falta la visita al Camp Nou: el calendario está lleno de trampas para todos y el Valencia sólo puede dar gracias a esta última oportunidad que se presenta y sumar los nueve puntos en juego. Porque no hay que olvidar que la competición doméstica es la otra vía -a estas alturas, las dos igual de largas-, por si el camino hacia la máxima competición que pasa por la Europa League acaba fallando ante el Arsenal.

Esta vez el cambio de chip para los de Marcelino no es sencillo. Disfrutó de una gran racha dividida y catapultada por los buenos resultados en Copa, Liga y Europa League, pero la actual es de tres derrotas seguidas. Tres decepciones que han vuelto a complicar el pasaporte para la Champions, tan necesario para la economía del club como para mantener la ilusión en la grada. El fiasco más reciente llegó tras una osada e inservible revolución táctica del entrenador contra el Arsenal. A estas alturas, lo realmente complicado es convencer a la plantilla de que se juega muchísimo el Valencia contra el Huesca a sólo cuatro días de la vuelta de una semifinal europea. Ya no se admiten devoluciones para quien compre un despiste. En las mismas, por cierto, se encuentra el Huesca, colista pese a llevar desde el 31 de marzo (seis jornadas) sin perder. Han resistido los de Francisco en la guerra por la permanencia y sólo le vale ganar al Valencia para seguir respirando como equipo de Primera.

El conjunto blanquinegro acude a El Alcoraz tan justo de efectivos que tampoco Marcelino podría mover demasiadas piezas aunque se lo pidiera el cuerpo. Va a regresar Francis Coquelin, seguramente uno de los nombres más escuchados durante los noventa minutos del Arsenal-Valencia y eso que no jugó. Es evidente que además de la entrada del francés en el centro del campo, habrá algún cambio más porque físicamente el vestuario se encuentra muy al límite a estas alturas del curso. Sin Kondogbia ni Cheryshev ni Kang In Lee, Marcelino se está acostumbrando a olvidar la figura del descarte técnico. Va con todos los disponibles y para escoger el once, a expensas de cómo acabaran las piernas el jueves en el encuentro de Londres. Piccini -quizás en el lateral derecho resida una de las grandes dudas, con la posibilidad de que vuelva Wass- puede tener continuidad después de su regreso en Europa y futbolistas como Gameiro, Lato, Ferran Torres o Santi Mina pueden dar el relevo.

El resultado del Getafe por la mañana determinará lo decisivo del choque en El Alcoraz

El partido, ante la proximidad de la vuelta del la semifinal de la Europa League, puede ser una trampa. Marcelino trató de combatirla desde la sala de prensa, recordando que al equipo le quedarán ya sólo cuatro partidos oficiales una vez concluya el de esta noche. No deja de tener miga la afirmación, teniendo en cuenta que el propio entrenador asturiano admite que muchos jugadores están ya al límite a estas alturas de la temporada.

No contó la final de la Europa League. Marcelino no quiere dar nada por supuesto. Si debe llegar lo de Bakú, que llegue. Pero lo importante esta noche es el Huesca. Por mucho que pueda empezar el partido ya descendido a Segunda, matemática o virtualmente. Los equipos de la zona baja no se le están dando nada bien al Valencia.

Lo cierto es que a los aragoneses se les puede aplicar ya lo de 'a perro flaco, todo son pulgas'. Sirva como ejemplo que Francisco deberá improvisar lateral derecho, pues tiene lesionados o sancionados a todos los futbolistas de su plantilla que han actuado en esta posición. Pero el Huesca ya estuvo a punto de liarla en Mestalla y va a plantar cara. Aviso a navegantes: a la Champions no se va sin esfuerzo. Que se lo digan al Sevilla... y seguro que esta mañana al Getafe.