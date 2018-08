LaLiga en Estados Unidos: «¿Qué van a hacer, poner aviones para la afición?» Mikel Barrachina ha adelantado que, de entrada, la decisión adoptada por LaLiga «no gusta» en el club de Orriols ÓSCAR CLAVER Viernes, 17 agosto 2018, 00:27

Las Agrupaciones de Peñas de los dos clubes de Valencia se han mostrado totalmente en contra de la medida acordada por LaLiga en la jornada de ayer. Por una parte, Fede Sagreras, presidente de la Agrupación de Peñas del Valencia, ha comentado que el pacto «no tiene nada de deportivo», y que simplemente es «un negocio para recaudar dinero, como con la Supercopa de España», que se disputó este año en Tánger. «Si tanto dinero sacan, que al aficionado no le cueste nada. No le hacen ningún favor y no lo veo positivo», sentenció. La medida, además, afecta directamente a las aficiones de los equipos de la competición. Esta supondrá que aquellos seguidores que hayan pagado sus abonos de temporada para ver a sus equipos, no puedan hacerlo si finalmente este disputa alguno de sus encuentros como local en Estados Unidos. «¿Qué van a hacer, poner aviones para la afición?», ironizó Sagreras al respecto.

Por su parte, Mikel Barrachina, presidente de la Delegación de Peñas de la entidad levantinista, ha adelantado que, de entrada, la decisión adoptada por LaLiga «no gusta» en el club de Orriols. No obstante, se mantienen a la espera de una explicación más detallada para analizar la medida con cautela. «Nos lo tendrán que explicar mejor para ver los pros y las contras», apuntó Mikel Barrachina. En el ámbito nacional, Aficiones Unidas (AFEPE), una asociación creada para fomentar las relaciones entre las aficiones, federaciones y peñas del fútbol nacional, ha comentado que mantienen conversaciones con LaLiga acerca del acuerdo y que, por el momento, desde el máximo organismo del fútbol español apuntan que no hay «nada concreto». Además, desde esta misma entidad afirman también que continúan trabajando sobre el proyecto -que ha llegado por sorpresa para las aficiones de los equipos-, a la vez que piden «paciencia y confianza» a las distintas agrupaciones de peñas.