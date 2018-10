Los líderes están desaparecidos El capitán lleva dos penaltis infantiles en la Champions y el Valencia ha recibido todos los tantos del torneo desde los once metros | Parejo, Rodrigo y Kondogbia, tres pilares básicos el año pasado, lejos de su nivel TONI CALERO Miércoles, 24 octubre 2018, 00:59

Cuando todo funciona con precisión, las cualidades individuales destacan. Si el Valencia del año pasado era granítico y fulminante, se debía al renacer de Rodrigo Moreno, el tremendo físico de Geoffrey Kondogbia, un Parejo por fin entendido y con aplausos o el vertiginoso Guedes que enamoró a Mestalla casi casi en la primera cita. Marcelino se sentaba en la sala de prensa dispuesto a disfrutar, desgranando juego y victorias al son marcado por sus futbolistas. Era sencillo admitir que se había encomendado a Parejo o que Rodrigo interpretaba su plan como los ángeles. Ahora la luz no se enciende y los líderes del pasado están desaparecidos. Y es arriesgado definir aquí si primero fue el huevo o la gallina: si los jugadores no responden porque el equipo no va o es el grupo quien se resiente por la flojísima versión de algunos de los protagonistas.

En el Stade de Suisse emergió la gigante figura de Neto como en las últimas citas lo hicieron la dupla de centrales (Garay-Paulista), con Gayà y Carlos Soler tirando del carro partido tras partido. ¿Pero qué ha pasado con el resto de las figuras? Parejo ha perdido el hilo de la competición. Marcelino continúa sin dar síntomas de flaqueza: con el madrileño jugó y con el madrileño sigue jugando. Más allá del infantil penalti cometido sobre Sow, la actuación del capitán ante el Young Boys está a años luz del Parejo premiado con un ticket para la selección la pasada temporada. El Valencia se acostumbró a caminar bajo el ritmo lento y efectivo del '10', la cabeza pensante del inflexible 4-4-2. Marcelino hizo de la virtud un exceso porque cuando Parejo no brilla, y esta temporada no lo ha hecho, el sistema se desmorona.

El otro expediente X de la plantilla afecta a Rodrigo Moreno. Falso. El del hispano-brasileño no es el 'otro'. No hay otro jugador que simbolice mejor la caída del Valencia respecto a la 2017-2018. Marcelino se culpabilizó por sobrecargar al delantero, que según él, pasó un verano de mil demonios. Entre rumores de venta, el club admitiendo que saldría si llegaba «una oferta irrechazable» y Rodrigo en silencio mientras la planificación de la plantilla giraba en torno a él, el delantero llegó a Paterna fundido de piernas y coco. De ese estado aún no ha salido. El Rodrigo punzante y goleador mutó en un Rodrigo alicaído y sin confianza para ir tumbando rivales. Y eso, dentro de un plan de juego cuya principal característica es salir como balas al contraataque en cuanto sea posible, es un hándicap terrible para el Valencia.

El bajón de Kondogbia quizás no haya sido tan acusado como el de los otros dos futbolistas, pero el centrocampista no está luciendo como lucía. El Inter no le tuvo fe y dentro y fuera del club de Mestalla se celebró a la grande este verano su fichaje por 25 millones. La fe en el africano noi varía ni pierde adeptos, pero se echa en falta su poderosa condición física, la característica que le permitía hacerse amo y señor de la mayoría de partidos. Ayer se marchó sustituido en el minuto 70 pese a no jugar contra el Leganés pensando en la Champions. Y eso, durante la temporada pasada y con un empate en el marcador, se hubiera entendido casi como una temeridad.

A nivel grupal, uno de los ejemplos que mejor ilustran los despistes valencianistas son los cinco penaltis cometidos en los primeros doce partidos oficiales. Parejo ya lleva dos graves errores, porque se equivocó ayer derribando a Sow y también contra la Juventus, cuando puso la bota en la cara de Joao Cancelo. En ese debut de Champions, Pjanic marcó un doblete desde los once metros agradeciendo el regalo de Parejo y el otro de Murillo, tosco para arrollar a Bernardeschi. Contra la Real Sociedad se precipitó Lato (Neto detuvo el penalti) y el fin de semana pasado fue Garay quién cometió el penalti que Gumbau aprovechó para hacer el gol del Leganés.