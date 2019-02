Lico, un pulmón incansable El alicantino llegó al Valencia procedente del Espanyol y formó una línea medular inolvidable durante cuatro temporadas junto al capitán Claramunt y Adorno Usaba una maniobra para quitar el balón a los rivales cuando cruzaba las piernas y se ponía de espaldas PACO LLORET Sábado, 16 febrero 2019, 00:55

La incorporación de Lico al Valencia en el verano de 1971 vino a confirmar la política de refuerzos relevantes llevada a cabo tras la conquista de la Liga y del subcampeonato copero. El conjunto de Mestalla había conquistado la cúspide y quería permanecer en lo más alto. Ante el reto de su debut en la Copa de Europa, decidió hacerse con los servicios de uno de los jugadores de moda. Alfredo di Stéfano lo conocía muy bien puesto que lo había tenido a sus órdenes cuando entrenó al Elche en la temporada 66-67. El conjunto ilicitano se midió entonces al Valencia en unas apasionantes semifinales de Copa resueltas por la mínima de forma favorable.

Lico cotizaba como un valor en alza, se trataba de un jugador muy llamativo y, no solo por su abundante melena en consonancia con unos tiempos cambiantes, sino también por su constante capacidad de creación en la medular y por su derroche de facultades a la hora de destruir el juego del adversario, abarcaba todo el campo, un futbolista omnipresente. Antes de fichar por el Valencia dio el salto desde Altabix a Sarriá para incorporarse al Espanyol, un equipo que había concluido en tercera posición la Liga 67-68 con un fútbol brillante y atractivo. El conjunto blanquiazul sostuvo una curiosa rivalidad con el Valencia en aquel ejercicio. Los valencianistas vencieron en el feudo periquito por 4-5 pese a perder en el descanso por 4-1, pero en la segunda vuelta los catalanes se impusieron en Mestalla por 2-3 cuando a falta de diez minutos para la conclusión, los locales ganaban por 2-0. Por si faltaba algo, un gesto despectivo del portero paraguayo Romero encendió la indignación en la grada. Ambos conjuntos se reencontraron en la Copa y la bienvenida tributada a Romero cuando regresó a Mestalla generó una agria controversia. El Valencia superó la eliminatoria con goles de Ansola y Guillot.

Lico se incorporó a un equipo en el que destacaba la vanguardia bautizada como la de los «cinco delfines». Sin embargo, su llegada coincidió con el descenso españolista en la campaña 68-69 mientras el Valencia celebraba sus Bodas de Oro. Dos años después, se produjo el célebre desenlace del campeonato liguero en Sarriá que llevó a los valencianistas a la conquista del título pese a perder el encuentro final. Aquella fue la última actuación de Lico con el Espanyol en Liga. De aquella frenética jornada el jugador nacido en Rafal recuerda la prima doble recibida de los aspirantes al título, el Barça y el Atlético, que se quedaron con la miel en los labios y algunas consignas de los jugadores del Valencia aquella tarde: «Lico, no aprietes que el año próximo vas a jugar con nosotros». En aquella operación entraba también Poli que, después de seis temporadas como valencianista, se iba al conjunto barcelonés.

Piruetas del calendario quisieron que la primera jornada de la Liga 71-72 se jugara en Mestalla un Valencia-Espanyol. Ese fue el debut de Lico en un duelo que concluyó con empate a uno. Con el ocho a la espalda, se integró en una medular en la que Pep Claramunt, el capitán, lucía el seis y Adorno, otro refuerzo de lujo, actuaba con el diez. De vez en cuando entraba Paquito y hasta Jesús Martínez subía a la medular, pero aquel trío de titulares completó gran parte de un ejercicio larguísimo, once meses de competición desde agosto de 1971 con la disputa de la previa de la Copa de Europa ante el US Luxemburgo hasta la final de Copa de 1972 jugada ante el Atlético en el Santiago Bernabéu. Desde el primer día Lico se adaptó a las exigencias de un equipo que luchó hasta el final por los dos títulos domésticos. Mientras Claramunt desplegaba un magisterio extraordinario en la dirección del juego y Adorno ponía un toque de exquisitez, Lico se convirtió en el motor incansable que apoyaba en ataque y defensa.

Ese protagonismo le abrió las puertas de la selección ante Hungría en Madrid. Aquella experiencia resultó inolvidable y no sólo por motivos deportivos. Cuando se encontraba en el aeropuerto de Manises dispuesto a embarcar, recibió una llamada desde las oficinas del Valencia, al otro lado de la línea el gerente Vicente Peris Lozar le ordenaba que se presentara de inmediato. Perplejo por la orden, Lico acudió para saber el motivo de la misma. Horas antes un avión que cubría la línea Valencia-Ibiza se había estrellado. El balance de víctimas mortales superó el centenar, no hubo supervivientes. Peris intuyó que era preferible que el nuevo internacional no viajara ese mismo día en avión. Lico recuerda con afecto a quién, un mes después de este suceso, falleció en Mestalla a la conclusión del encuentro Valencia-Atletico de Madrid, víctima de un infarto.

A lo largo de cuatro campañas, tres bajo la dirección de Di Stéfano y la última con Ciric, primero, y Milosevic, después, permaneció en el conjunto de Mestalla. Jugador de gran entrega, siempre sumaba en beneficio del equipo, Lico solía destacar por una maniobra para arrebatar el balón a los contrarios cuando cruzaba las piernas y se ponía de espaldas, una acción peculiar que desconcertaba a los rivales y entusiasmaba a la grada de Mestalla.