Vicente Guillot: «En este libro hay muchos sentimientos recogidos, es totalmente imprescindible» El exfutbolista durante nueve temporadas ya tiene la obra 'Valencia CF 1919-2019. Un siglo de pasión' LOURDES MARTÍ Martes, 11 septiembre 2018

«Cuánto ha cambiado el fútbol», repite Vicente Guillot (Aldaia, 1941) mientras pasa las páginas del libro 'Valencia CF 1919-2019. Un siglo de pasión'. «Si jugábamos, por ejemplo, un partido en La Coruña salíamos el viernes a las nueve de la mañana y llegábamos a Valencia el lunes a las once de la noche, cuatro días para 90 minutos.... y mira ahora, hay veces que van y vuelven el mismo día ¡Mira, esta temporada, la 61/62 fue mi debut! En Liga marqué cuatro goles», relata mientras señala las imágenes de su primera campaña en el Valencia.

«En este libro hay muchos sentimientos recogidos, es totalmente imprescindible. Cuando pasas las páginas y te ves sientes una mezcla de alegría y tristeza. Sabes que formas parte de un club tan grande como es el Valencia y esa es una gran sensación pero eres consciente de que el tiempo pasa», continúa Guillot, quien guarda un gran recuerdo de sus compañeros: «Ha habido temporadas mucho mejores que las que yo viví, pero las mías fueron especiales gracias a las personas con las que compartía el día a día, éramos un gran equipo, un grupo de amigos fenomenal que jugábamos a fútbol juntos, los habría mejores, pero yo no los cambiaba. El fútbol era diferente desde el mismo vestuario pasando por el cuerpo técnico y la afición, pero el sentimiento siempre ha sido el mismo», dice.

Guillot es un habitual en los actos del Valencia. Suele acudir al bar de los veteranos ubicado cerca de Mestalla, coliseo del que sólo guarda buenos recuerdo: «Yo de los malos partidos no me acuerdo (ríe). Se me han quedado en la memoria los goles, las alegrías, lo negativo lo he olvidado. En el futuro nadie sabe lo que ocurrirá pero espero que esta sea una gran temporada y así el centenario será todavía más grande».

«Antes no era de guardar nada pero ahora sí que recojo. Ahora a la vejez es cuando más colecciones me hago y con esta no tengo ninguna duda, de hecho soy lector de LAS PROVINCIAS y compro el periódico todos los días desde siempre. En este libro hay muchas páginas que son recuerdos preciosos de un club que queremos, con reportajes que te atrapan, además de ser muy visual y eso de tener que coleccionarlo como un álbum de cromos lo hace especial y diferente. Cualquier aficionado del Valencia que quiera saber cómo se han llegado a los cien años de historia debería tenerlo», concluye el mítico exfutbolista.