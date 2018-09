Fernando Giner: «Este libro hace partícipe a todo el valencianismo del centenario» «Para que la historia del club tenga la relevancia que merece son necesarias publicaciones como esta», asegura Fernando Giner | El ex defensa central y actual presidente de la Asociación de Futbolistas ya tiene la obra 'Valencia CF 1919-2019. Un siglo de pasión' LOURDES MARTÍ Viernes, 14 septiembre 2018, 02:17

Si alguien conoce el trabajo de Fernando Giner desde que llegó a la Asociación de Futbolistas del Valencia no se le escapa el empeño con el que trabaja para recopilar y resguardar la historia del club de su vida. El también delegado de la Selección Española considera que mientras algo se recuerda siempre pervive: «El Valencia es un club importante y para que su historia tenga la relevancia que merece son necesarios libros como 'Valencia CF 1919-2019. Un siglo de pasión'. Es importante que se tenga presente siempre el pasado y la llegada de ejemplares así también son una vía para hacer más grande la entidad».

Giner se ganó en once temporadas un gran hueco en esa historia del Valencia que hoy recopila. No siempre fue así, mientras estaba en activo pasaba por alto estos detalles: «Mis padres y mi hermana sí que guardaban artículos y objetos y ahora los conservo gracias a ellos. Cuando jugaba vivía el momento y ya está, no pensaba en el futuro», afirma el excentral, quien confiesa sentir ese cosquilleo cada vez que descubre un nuevo recuerdo suyo gracias a la cesión de objetos por parte de los a aficionados o a ejemplares como el que repartirá LAS PROVINCIAS a partir del domingo: «Cuando lo veo siempre se me escapa una sonrisa y luego se me ponen los ojos llorosos porque es una mezcla de alegría que arrastra muchos sentimientos, aquí han jugado futbolistas muy importantes que son leyenda y también es nuestro deber que las nuevas generaciones los reconozcan y valoren».

Giner hace referencia al honor que supone coincidir en el tiempo con el aniversario del club pero también insiste en la responsabilidad que supone e insiste en que esta puede ser una buena temporada para realizar una catarsis e ir todos los que quieren al club de Mestalla en la misma dirección: «Tenemos la suerte de vivir en esta época y es un orgullo, hay muchos que no podrán porque nos dejaron en los últimos años. Tenemos que hacer partícipe a todo el valencianismo del centenario y este libro lo hace. Debemos estar unidos y trabajar todos juntos para que esta temporada sea también histórica y todavía más bonita».

El libro «Valencia CF 1919-2019. Un siglo de pasión» recorre el centenario del club de Mestalla, desde su fundación en marzo de 1919 hasta la presente temporada, donde el Valencia Club de Fútbol celebra sus cien años de vida en una campaña ilusionante y con todas las aspiraciones puestas en las tres competiciones: Liga, Champions y Copa del Rey.