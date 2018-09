«Este libro es necesario para que muchos futbolistas no caigan en el olvido» El consejero del área social de la entidad se dejará sorprender por el coleccionable. «Estoy seguro de que me encantará. Es una gran iniciativa», asegura Juan Cruz Sol | El exjugador blanquinegro durante doce años ya tiene la obra 'Valencia CF 1919-2019. Un siglo de pasión' LOURDES MARTÍ Valencia Lunes, 10 septiembre 2018, 00:35

Juan Cruz Sol (Elgóibar, 1974) acaricia la portada de uno de los ejemplares de la obra 'Valencia CF 1919-2019. Un siglo de pasión', que LAS PROVINCIAS entregará el domingo 16 de septiembre de forma gratuita junto a la primera lámina con las pegatinas adhesivas. «Este libro es necesario para que muchos futbolistas no caigan en el olvido», dice con una sonrisa mientras levanta la vista del tomo. No es un siglo, el 13 de septiembre cumplirá 71 años el exjugador, pero sí que es pasión lo que siente por un club y una ciudad que toma como propia.

«Siempre es importante recordar el tiempo pasado, es lo que nos ayuda a entender el presente y a aprender de cara al futuro que no sabemos lo que ocurrirá. Cien años de historia son muchos y un motivo maravilloso para recordar los que puedan y que aprendan las nuevas generaciones de la historia del Valencia», afirma Sol. Vuelve a echar una ojeada al libro y traga saliva. Los ojos le brillan: «Soy una persona sensible, creo que a cualquier valencianista le debe gustar este libro, debe disfrutarlo y emocionarse con él», explica el actual consejero.

Aunque saborea y palpa cada hoja del libro, Sol confiesa que nunca ha atesorado artículos ni objetos de su paso por el Valencia como futbolista, aunque sí que guarda recuerdos gracias a su madre: «Nunca he sido coleccionista, no me llamaba la atención pero tuve la suerte de que ella me guardaba todas las cosas que salían de mí, por eso todavía lo conservo y es una gran alegría». En activo no ponía «en valor» todo aquello que estaba viviendo. Llegó a Valencia con 16 años gracias a Carlos Iturraspe, quien le vio en su pueblo natal y lo fichó para el club de Mestalla. Fue de los primeros laterales de largo recorrido en la Liga. Aquello le cambió la vida y, aunque tuvo momentos «muy buenos», también los hubo de los menos malos, como la lesión que sufrió en la temporada 67/68 y que está recogida en el libro de LAS PROVINCIAS.

«Esta colección sí que me la voy a hacer, es un buen año para empezar, estoy seguro de que me encantará y por lo que veo también descubriré alguna foto o curiosidad que desconozco. Es una gran iniciativa y detrás hay grandes profesionales», concluye.