LibertadVCF presenta la reforma de Mestalla con un costo estimado de 133 millones de euros

Jose Pérez, líder de la asociación LibertadVCF, ha presentado el proyecto de remodelación de Mestalla. En esta ocasión, la atención estuvo principalmente centrada en Héctor ... Obón, un jóven arquitecto que ha expuesto las bases de su proyecto: desde el presupuesto, hasta la organización de toda la remodelación del estadio.

A pesar de que el Valencia ya cuenta con el visto bueno de María José Catalá para continuar la construcción del Nou Mestalla, la asociación se muestra en contra de dicha iniciativa. «Quedarse en Mestalla es la decisión correcta, desde el año cero (de la remodelación) va a generar ingresos», ha manifestado Pérez. A su vez, el presidente de la organización ha expresado su temor ante la venta del actual recinto: «que no nos engañen, la venta del Mestalla es una máquina de ingresos para inversores norteamericanos», ha aseverado.

La mayor preocupación desde la asociación es la venta de Mestalla. De hecho, el término más utilizado para referirse a esta idea ha sido el de: «pelotazo financiero». Tanto los accionistas presentes, como Pérez, han expresado su inquietud: «los ingresos extraordinarios de la venta solo irán a terciarios, no a la ciudad de Valencia». Según Pérez, la intención de las grandes corporaciones estadounidenses, como Goldman Sachs, es la de explotar el terreno del estadio. «Hay mucha gente interesada en construir torres allí... que no nos roben el debate», ha sentenciado.

El debate robado

Al igual que en la última cita organizada por LibertadVCF, el título de esta ha sido «El debate robado». Esto porque Pérez cree que la dirección del club ha hecho todo lo posible para silenciarlos y, por ende, robarles el derecho de debatir. En este sentido, construir el «Nuevo Buñol», como Pérez ha acuñado al Nou Mestalla, es un encubrimiento de lo que puede significar una «bancarrota» para la institución en los próximos años.

Los presentes también han realizado preguntas y expresado sus dudas al final de la presentación. El accionista número 135 se ha mostrado muy indignado: «Esto llega tan tarde, que lo veo muy irrealizable... ya podemos creer lo que quieras», le ha expresado a Pérez. Otros, por su parte, han mostrado incredulidad ante la propuesta, ya que se ha tratado de un trabajo de fin de grado. A pesar de que Obón ha explicado minuciosamente las reformas a relizar y el costo de cada una de las mismas, la poca experiencia como profesional le ha costado la confianza de algunos.

¿En qué consiste la reforma?

Héctor Obón ha dedicado gran parte de la charla a explicar cómo se realizaría la posible reforma. Por un lado, ha declarado que le preocupa principalmente «el segundo anillo», debido a que «es el más perjudicado» en la actualidad. Por otro lado, ha declarado que se tiene que demoler la cubierta de la tribuna para, posteriormente, rehacerla. En líneas generales, la reforma incluiría los siguientes procesos: rehabilitar la estructura y los espacios interiores, reemplazar el antiguo equipamiento, habilitar el espacio terciario, abrir las 500 plazas de parking actualmente inhabilitadas, construir una nueva fachada en la avenida Aragón y restituir espacios como las cabinas de telvisión.

Todo el proyecto tendría un coste total de poco más de 133 millones de euros. Para la asociación valencianista sería crucial poder contactar con más expertos para que puedan hacer un estudio de campo, ya que Obón solo ha podido analizar el estadio a través de planos y entrevistas con arquitectos. Lo que está claro es que la intención de LibertadVCF es la misma de siempre: no se plantean «un futuro sin Mestalla».