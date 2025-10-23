Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El equipo de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF. AFV

Las Leyendas del Valencia festejarán el 75 aniversario del club Peña Deportiva Ayorense

El encuentro se celebrará el viernes 24 de octubre en el Estadio San Antón y se guardará un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la dana

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:10

Comenta

Un combinado de Leyendas del Valencia visitará este viernes (20 horas) a un combinado de Veteranos de equipo de la Peña Deportiva Ayorense para ... conmemorar el 75 aniversario del club. El choque inicialmente se iba a celebrar el pasado 10 de octubre coincidiendo con las fiestas de la localidad, pero tuvo que ser aplazado por la alerta roja que provocó la dana Alice de hace unas semanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

