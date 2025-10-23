Las Leyendas del Valencia festejarán el 75 aniversario del club Peña Deportiva Ayorense

Un combinado de Leyendas del Valencia visitará este viernes (20 horas) a un combinado de Veteranos de equipo de la Peña Deportiva Ayorense para ... conmemorar el 75 aniversario del club. El choque inicialmente se iba a celebrar el pasado 10 de octubre coincidiendo con las fiestas de la localidad, pero tuvo que ser aplazado por la alerta roja que provocó la dana Alice de hace unas semanas.

La Peña Deportiva Ayorense conmemora este año su 75 aniversario, y lo hará de la forma más fiel a su historia: sobre el terreno de juego. Para celebrar tres cuartos de siglo de fútbol, esfuerzo y pasión, el club ha organizado un partido conmemorativo entre los veteranos de la Peña Deportiva Ayorense y las Leyendas del Valencia, que se disputará este viernes 24 de octubre en el Campo Municipal de San Antón de Ayora. Antes del comienzo, y dada la cercanía con el aniversario de la dana que el año pasado segó la vida de 229 personas, se guardará un emotivo minuto de silencio antes del comienzo.

Será una jornada especial para todos los que sienten los colores de la Peña Deportiva Ayorense y para los aficionados que el Valencia tiene en esa zona del Valle de Ayora-Cofrentes. El choque evocará recuerdos, amistades y momentos inolvidables compartidos a lo largo de siete décadas y media de historia. El partido servirá también como homenaje a quienes han hecho posible que el club siga siendo, 75 años después de su fundación en 1950, un referente del deporte y de los valores del esfuerzo, la humildad y la unión.

«Es un orgullo que nos hayan invitado. 75 años ya te indica la historia de un club como este. Además, les hemos pedido realizar un minuto de silencio previo para empezar a recordar la trágica dana que hace un año golpeó nuestras vidas y les ha parecido sensacional. Dicho esto, nosotros el día 29 de octubre vamos a hacer una pequeña ceremonia junto al Valencia en el monumento de la Afición abierto a todos los valencianos», comenta Fernando Giner.

La presencia de las Leyendas del Valencia, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol español, dará un brillo especial a una tarde-noche que promete emoción, compañerismo y nostalgia en partes iguales. En la lista de convocados no faltarán Juan Sánchez, Tino Costa, Fernando Giner, Matías Rubio o Diego Alegre, todos ellos futbolistas que en su día brillaron en la élite del balompié español.