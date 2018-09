Sin lateral, sin cerebro, sin gol... Vezo trata de defender a Cristiano. / J. SIGNES Marcelino rescató del olvido a Vezo y a Murillo, justo en el partido con más glamour de la temporada pese a que no se habían estrenado aún | El Valencia tiene hasta enero para encontrar un recambio de garantías a Montoya J. CARLOS VALLDECABRES VALENCIA. Jueves, 20 septiembre 2018, 00:50

¿Qué falla de verdad en el Valencia para que en cinco partidos no haya ganado ni un solo partido, para que haya visto puerta únicamente en tres ocasiones, para que le hayan marcado siete tantos y, sobre todo, para que todavía no se sepa muy bien a qué juega? Marcelino aún sacó pecho contra el Levante diciendo que habían merecido ganar y que les pudo la ansiedad; frente al Betis fue algo más comedido y ayer vio a pie de campo cómo su equipo no tiene gas y se le viene completamente abajo.

Ni están con el tono adecuado los futbolistas ni el entrenador parece estar todo lo acertado que cabría esperar. Anoche, por ejemplo, decidió sacudir su once titular. Quiso hacer 'magia' con Vezo; rescató del olvido a Murillo y apostó por Batshuayi. Fracasó en los tres casos, propiciado este desliz también por la dinámica en la que se ha metido el equipo, incapaz de recuperar el espíritu que le mantuvo vivo el año pasado.

Metiendo el bisturí al asunto, todavía se estará preguntando Vezo por qué fue titular contra la Juve -con el reto de frenar a Cristiano- si no había jugado ni un solo minuto hasta este momento. Si a Piccini le volvieron loco Inui y Junior el sábado pasado, a Vezo le abrieron en canal los italianos. Por ahí llegaron antes del minuto veinte los tres primeros centros que no acabaron luego en gol casi de milagro. Se dejó marchar a Montoya, se fichó a Piccini y en el partido con más glamour de la temporada ha acabado jugando un Vezo, que lleva años sobreviviendo a las diferentes purgas. No hay por donde cogerlo y el Valencia tiene hasta enero para parchear lo que no ha sabido hacer durante los meses de verano. Tiempo han tenido Mateo Alemany y Longoria -además de Marcelino- para buscar soluciones al respecto.

Pero es que, en defensa, el Valencia está irreconocible. Está pasando justo lo que no quería Marcelino. Ni los centrales resisten las embestidas ni los del centro del campo ayudan lo que tienen que ayudar. A Wass le está viniendo demasiado grande el traje y Parejo está a un nivel bajísimo de juego. El capitán lo ha jugado todo -como siempre- pero hizo más Carlos Soler en los pocos minutos que estuvo por el centro que Wass y Parejo en todo el tiempo anterior. Kondogbia no estará contra el Villarreal y la cosa no pinta nada bien.

Lo curioso es que a pesar de que teóricamente el Valencia tiene efectivos de sobra para hacer goles, los delanteros no acaban de cuajar. Los cuatro han gozado ya de la titularidad y salvo Rodrigo en algunos momentos -por su gol ante el Atlético-, ninguno ha demostrado estar por encima del resto. Marcelino tiene demasiado trabajo por hacer.