Tamarit, segundo por la izquierda, junto a Pellegrino. CL

El Lanús de Pellegrino conquista en los penaltis la Copa Sudamericana

Xavi Tamarit, técnico valenciano ayudante del argentino, celebra el éxito en lo que se considera la segunda competición continental tras la Copa Libertadores

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:11

Comenta

Mauricio Pellegrino, exfutbolista y exentrenador del Valencia, ha sumado un nuevo éxito a su carrera como entrenador. Esta vez, a los mandos del Lanús, se ... ha llevado la Copa Sudamericana, algo así como la Europa League del continente sudamericano (la primera es la Copa Libertadores). Lo hizo tras superar en Asunción (Paraguay) en la final al Atlético Mineiro brasileño en la tanda de penaltis, después de finalizar 0-0 en los 120 minutos disputados. Lanús se impuso por 5-4 en los penaltis. Con este triunfo, Lanús consiguió su segunda Copa Sudamericana, tras la obtenida en 2013, y logró cambiar la página luego de haber perdido tres finales internacionales: Recopa 2014, Libertadores 2017 y Sudamericana 2020.

