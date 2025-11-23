El Lanús de Pellegrino conquista en los penaltis la Copa Sudamericana

Mauricio Pellegrino, exfutbolista y exentrenador del Valencia, ha sumado un nuevo éxito a su carrera como entrenador. Esta vez, a los mandos del Lanús, se ... ha llevado la Copa Sudamericana, algo así como la Europa League del continente sudamericano (la primera es la Copa Libertadores). Lo hizo tras superar en Asunción (Paraguay) en la final al Atlético Mineiro brasileño en la tanda de penaltis, después de finalizar 0-0 en los 120 minutos disputados. Lanús se impuso por 5-4 en los penaltis. Con este triunfo, Lanús consiguió su segunda Copa Sudamericana, tras la obtenida en 2013, y logró cambiar la página luego de haber perdido tres finales internacionales: Recopa 2014, Libertadores 2017 y Sudamericana 2020.

Junto al éxito de Pellegrino hay que destacar en su cuerpo técnico la presencia de un joven entrenador valenciano. Xavi Tamarit, natural de Sedaví, lleva años desempeñando sus funciones de asesoramiento en el organigrama de Pellegrino.

«Hemos hecho una gran copa de menos a más. Este equipo se lo merece; estoy muy contento por los jugadores, por el club y por todos los hinchas con el esfuerzo que hicieron para venir hasta acá», manifestó Pellegrino tras adjudicarse este prestigioso torneo. El Lanús obtiene así la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026 y el derecho a disputar la Recopa Sudamericana 2026 ante el campeón continental. El argentino obtuvo el primer título de su carrera y fue premiado como el mejor entrenador del torneo.

Pellegrino fue firmado por Manuel Llorente para que sustituyera en el cargo de entrenador a Unai Emery. El contrato fue para dos temporadas (2012-13 y 2013-14 pero su periplo en Mestalla duró menos de lo esperado. En diciembre, tras caer en Mestalla contra la Real Sociedad el consejo decidió su sustitución. En España entrenó también al Alavés, Leganés y Cádiz, que lo firmó para intentar evitar el descenso.