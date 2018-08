Fútbol | Valencia CF Kondogbia se retira del entrenamiento Kondogbia lleva el balón en el partido ante el Atlético. / J. Signes El centrocampista se somete a pruebas médicas LOURDES MARTÍ Valencia Miércoles, 29 agosto 2018, 12:36

Geoffrey Kondogbia se ha retirado antes de tiempo del entrenamiento matinal del Valencia CF. En centrocampista se ha dolido de su tobillo, el mismo con el que terminó vendado el choque ante el Espanyol, y los doctores han decidido pararle por precaución. En principio esta dolencia no reviste gravedad pero los servicios médicos lo han sometido a unas pruebas para descartar por completo cualquier lesión.

Kondogbia es uno de los futbolistas más importantes para el proyecto de Marcelino García Toral y además, hasta el regreso de Francis Coquelin, el técnico asturiano no tiene ningún recambio natural para él.

De momento la participación de Kondogbia no está descartada para el derbi, el que casi seguro no llega es Ezequiel Garay. El argentino sigue sin entrenarse ya que todavía no se ha recuperado de la lesión que sufrió en el choque frente al Atlético y que ya le impidió ejercitarse la pasada semana.