Kondogbia reaparece con ganas de pelear contra el Barça

Geoffrey Kondogbia volvió a jugar a fútbol dos operaciones y 42 días después. El centrocampista del Valencia se lesionó ante el Rayo. Aunque Marcelino siempre tuvo la fe en poder contar con él, al menos para la final, su regreso para el 25 de mayo en Sevilla era complicado. En el minuto 58 de partido ante el Valladolid, Kondogbia sustituyó a Coquelin. Un rodaje en el que el centrocampista acusó el tiempo parado pero en el que se sintió bien. «Estoy muy contento por mi regreso, lo más importante es disfrutar en el campo. Me encuentro bien, después de más de un mes parado está claro que se nota pero me encuentro bien», dijo el futbolista centroafricano, quien se restó mérito a su proceso de recuperación: «El fútbol es nuestra vida y quería volver. Para mí no ha sido rápido, sino normal. Respeté el trabajo con el cuerpo médico y estoy feliz por ello». Kondogbia siempre podrá decir que estuvo en la certificación para la Champions del Valencia del centenario: «La clave para lograrlo es que cuando las cosas no salían bien creímos y mantuvimos siempre la confianza», aseguró. Y en la final de Copa: «El Barça es el campeón de Liga y no será fácil».