Kondgobia: «No estoy al cien por cien pero sí a disposición del míster» Entrenamiento de hoy. / Jesús Signes El futbolista del Valencia CF asegura que desde que recibió la llamada de Alemany hace dos años siempre ha creído en el proyecto LOURDES MARTÍ Miércoles, 22 mayo 2019, 13:57

Geoffrey Kondogbia quiere estar en el Villamarín. Pero el centrocampista del Valencia es consciente de que después de 45 días parado, una media hora en Valladolid no son suficientes para alcanzar su mayor nivel antes de disputar una final. «No estoy al cien por cien pero sí a disposición del míster. Obviamente no he jugado todo lo que me gustaría después de la lesión pero lo importante es que estoy contento de volver a disfrutar en el campo y jugar», ha comentado del centroafricano quien no descarta ser titular: «Eso hay que preguntárselo al míster… es el que tiene que poner la mejor alineación para competir, he estado un mes fuera y eso también lo valorará».

Kondgobia ha recordado cómo fueron los días posteriores a su lesión ante el Rayo Vallecano: «En el avión tenía mucho dolor, mi pierna se hinchó y se llenó de sangre coagulada. Me fui al hospital y me intentaron sacar la sangre. A las tres horas tuve que volver porque se llenó de sangre y tuvieron que abrir para sacarla otra vez». En ese momento, Kondogbia creía que todavía podía llegar a estar «a final de temporada» y sus dudas llegaron tras la recaída: «Ahí me puse un poco triste pero hemos trabajado muy bien, los médicos, nosotros, con cuidado pero también más rápido de lo habitual y ha salido bien y estamos contentos. Tengo que decir que he trabajado mucho para intentar volver y ayudar al equipo en la final».

El centrocampista del Valencia reconoce que sí que condiciona el hecho de que el Barcelona no pueda contar con todas sus estrellas como Suárez: «Es un jugador muy importante para el Barça pero sin él, el equipo sigue igual de bueno, hay que salir preparado, un futbolista como Messi puede hacer daño hay que preparar ese partido», y ha insistido en esta idea: «Es normal que cuando te enfrentas a un rival miras las bajas porque te condiciona cómo vas a preparar el partido, pero es el Barça y tienes que estar preparado. Ese partido es muy importante porque es el Campeón de Liga».

Kondogbia ha reconocido que es «inevitable» fijarse en equipos como el Liverpool que han conseguido ganar a los de Valverde aunque asegura que el Valencia no debe renunciar «a ser él mismo».

El Valencia afronta el choque del sábado a las 21 horas en el Villamarín con la «tranquilidad y confianza» de haber logrado el cuarto puesto hace una semana: «El partido de Valladolid fue muy bueno para nosotros. Nos ayuda a coger confianza de cara a este partido, nos fuimos contentos y ahora esperamos en la final».

Kondogbia explica que en diciembre era «difícil» pensar que el Valencia iba a terminar la Liga cuarto y con la posibilidad de alcanzar un título aunque siempre creyó: «Personalmente, con este grupo, siempre he creído que podíamos sacar cosas buenas y el equipo también lo ha creído. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico y el equipo está junto y trabaja cada día y si tienes jugadores buenos puede salir». En estos resultados, el centrocampista da valor a la «afición» a quien da las «gracias» por haber estado con el equipo desde el primer partido de Liga hasta el último de la temporada el sábado: «Irán unos 20.000 y nosotros vamos a intentar ganar en el campo como lo hemos intentado siempre. La necesitamos como siempre la hemos tenido».

Para finalizar, Kondogbia ha confesado que desde que fichó por el Valencia hace dos años cuando el equipo venía de terminar en la posición número 12, confiaba en que un momento así iba a llegar: «Siempre creí en el proyecto. Desde que hablé con el míster y Mateu Alemany hasta hoy, no creo que haya cambiado nada el proyecto. El Valencia siempre ha tenido buenos jugadores y lo está demostrando», ha concluido.