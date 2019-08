Kempes sobre la crisis interna: «Ojalá sólo sea un desliz»

Mario Alberto Kempes se pronunció ayer sobre el cisma de este verano por la política de fichajes del Valencia: «El club tiene que estar por encima de esas cosas». El argentino se alegró de que se llegase a un acuerdo tras la reunión que tuvo lugar en Singapur entre el propietario, Peter Lim, y el director general, Mateu Alemany: «Gracias a Dios se solucionó. Esperemos que sea solamente un desliz».

«Cuando en lo deportivo va bien, no tenemos que buscar tratar de ensuciarlo», sentenció Kempes, en referencia al título de Copa y la segunda clasificación consecutiva para la Champions: «Creo que el Valencia tiene equipo para pelear ahí arriba, yo no sé si para salir campeón, pero para quedar entre los cuatro primeros, seguro».

Kempes, que fue campeón del mundo en con Argentina en 1978, también se pronunció sobre su selección y consideró insólito que no haya ganado un gran torneo internacional en los últimos tiempos pese a contar con el mejor futbolista del planeta, Leo Messi: «Algo está pasando muy raro porque teniendo muy buenos jugadores, en los mejores equipos del mundo, no se puede conseguir ese equipo que se busca».

«Ocurre que no se gana, que no se encuentra el equipo. Hay que arropar a Messi para que participe para ser el mejor», señaló Kempes, que recordó la consecución del Mundial del 78: «La clave fue el trabajo silencioso de todos. No nos creíamos campeones, éramos un grupo de novatos jugando un Mundial en casa».