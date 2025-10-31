Kempes: «Esperemos que la luz no se apague del todo porque si no me parece que el Valencia está muy cerquita de perder la categoría» La leyenda argentina analiza cada semana la actualidad blanquinegra para LAS PROVINCIAS

R. D. Valencia Viernes, 31 de octubre 2025, 00:26 Comenta Compartir

Mario Alberto Kempes, la leyenda del Valencia CF, analiza cada semana la actualidad blanquinegra para LAS PROVINCIAS. «¿Cómo les va? A mí me va fatal porque esto cada vez va peor, señores. Yo creía que, de vez en cuando, una pequeña mejora le daba una esperanza a uno, pero esto cada vez va peor. Esto no puede ser ya. Esto estaba clarito, pero cada vez está más oscuro. Y esa posible luz que se veía al fondo del túnel se está apagando poco a poco, y esperemos que no se apague del todo porque si no me parece que el Valencia, y lo siento porque no quería decirlo hasta el momento, está muy cerquita de perder la categoría. Porque las cosas no van bien, no se ve nada».

«Equivocaciones todas las que quieran. Pero hay que buscar alguna forma, incentivarlos con algo. No sé si no tienen ganas, pero es que se muestran ganas. Es que no se ve fútbol, no se ve un equipo, no se ve algo compacto. Y no es que tenga la culpa uno. Acá metemos a todos los gatos en la misma bolsa. No se salva nadie, a pesar que hay uno o dos que intentan, pero no es suficiente. Hay que ponerle fin a esto, de lo contrario estamos muy, muy cerquita de tener una temporada muy complicada, y eso que está recién empieza con nueve fechas. Hay otra palabra que debería decir, pero no la voy a decir».

«Es muy complicado lo que está pasando y lo que se viene, que no es una perita en dulce. Vamos a estar en Madrid ya. Y el Levante, que le está yendo bastante bien, también está ahí. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué tenemos que esperar? El problema es que la afición, en cualquier momento, se va a calentar. Se va a calentar y van a venir cosas peores. Ese apoyo que siempre estoy pidiendo, incondicional, de la gente que va a pagar la entrada, que sufre y nos acompaña a todos lados, se va a cansar. Y este Valencia, sin el apoyo de la gente, no es nada».

«¿Qué están pensando las cabezas? Las cabezas de aquellos que tienen que reforzar al Valencia. No traer a uno o dos jugadores, con eso no lo va a salvar al Valencia. Hay que buscar otra clase de jugadores. No digo que sea malo que traigan, pero hay que buscar más cosas. Porque de lo contrario, señores, me parece que, aunque sea repetitivo, vamos derechitos de cabeza a la Segunda División. Así que esperemos que la recuperación venga ante el Madrid. No lo creo, pero en fútbol todo es posible».