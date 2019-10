Kang In sale a dar la cara por su actitud en San Mamés con un aficionado Kang In Lee, junto a Cheryshev durante un entrenamiento. / Irene Marsilla El surcoreano explica que el chaval sólo quería su camiseta LOURDES MARTÍ Martes, 1 octubre 2019, 17:15

Kang In Lee ha tenido que salir a dar explicaciones. El futbolista del Valencia ha publicado un texto a través de una de sus cuentas en redes sociales para dar su versión sobre un polémico vídeo que salió anoche y que se ha hecho viral. Las cámaras de Movistar en el programa 'El día después' publicaron un vídeo en el que se veía al futbolista en el banquillo del equipo visitante en San Mamés antes de empezar el encuentro. Un niño se le acercó con una pancarta y el futbolista de 18 años se limitó a saludarlo y hacerle un gesto en señal de aprobación. Rubén Sobrino y Ferran Torres que estaban sentados junto a su compañero que le invitaron a ir a saludar al joven fan. Después de insistir, Kang In fue a hacerse una foto con él.

A lo largo de todo el día, la primera reacción del surcoreano ha sido duramente criticada. Finalmente el jugador ha salido en su defensa a través de un comunicado en su idioma natal en el que justifica su acción por indicaciones de un empleado del Valencia, ya que desde el club afirman que el chaval se dedica a pedir elásticas para posteriormente venderlas y sacar rédito econónimo. Así se ha explicado Kang In quien ha puesto en valor la figura de los seguidores: «Los aficionados en Bilbao no me pidieron autógrafos, me pidieron la camiseta. Un trabajador del Valencia me hizo un gesto con la mano para que no lo hiciera. Nunca me negaría a firmar un autógrafo. Siempre que puedo lo hago. Los futbolistas existimos por los aficionados».