Kang In y Ferran Torres, entre los mejores jóvenes del fútbol europeo Ferran, a la izquierda, junto a Kang In y Cheryshev. / efe El de Foios está también, junto a otros jugadores del Valencia, en la primera selección que hace Fútbol Draft de los canteranos más valiosos R. D. Miércoles, 20 febrero 2019, 00:16

valencia. Kang In y Ferran Torres no sólo están despuntando en el Valencia sino también en el fútbol europeo. Así lo destaca CIES, el observatorio del fútbol, que incluye a los dos valencianistas entre los mejores futbolistas jóvenes de las 22 competiciones analizadas. Para llegar a esta conclusión establece un ranking en función de los minutos que han participado en sus competiciones en los últimos dos años, según también el nivel de la competición en la que juegan. De esta manera, la lista de los nacidos en el año 2001 (Kang In cumplió ayer 18 años y fue felicitado a base de collejas por sus compañeros en el entrenamiento) la encabeza William Saliba, defensa central de St-Étienne, seguido de Benoit Badiashile (Mónaco) y el español Bryan Gil (Sevilla). Kang In está en la novena posición. Por su parte, Ferran Torres es decimoquinto en el ranking de los nacidos en 2000, lista que lideran Sessegnon (Fulham) y Jadon Sancho ( Dortmund). El talento de Heerenveen, Kik Pierie, ocupa el tercer lugar por delante del madridista Vinícius.

Ferran, además, es uno de los primeros 132 canteranos elegidos por el comité técnico de Fútbol Draft, entre los que también se encuentran Marc Cucurella, Pedro Porro (que gusta a Longoria), Carles Aleñá, Brahim Díaz y Fran Beltrán. Los miembros del mismo, que se reunieron ayer en la Federación Española en Las Rozas, hicieron el primer corte, y en los próximos irán rebajando a 77, 55 hasta que se decidan los once de oro, plata y bronce. Hay muchos valencianistas y también jugadores del Levante.