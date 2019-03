Kang In Lee tendrá que esperar para su debut con la absoluta Sábado, 23 marzo 2019, 00:40

Paulo Bento, seleccionador de Corea del Sur, convocó por primera vez a Kang In Lee para la absoluta. El portugués, que pasó por Mestalla recientemente para charlar con el valencianista, alistó al talento coreano (18 años) aunque ayer el técnico no le hizo jugar ante Bolivia. Corea del Sur venció por 1-0 (Lee Chung-yong) y Kang In tendrá que esperar, como mínimo, al próximo martes para enfundarse por primera vez la camiseta de la absoluta de su país. Jugará Corea del Sur, en Seúl, contra Colombia y ahí va a tener el futbolista del Valencia su segunda oportunidad para gozar de minutos.