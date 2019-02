Kang In y el empeño de alcanzar la élite Kang In, durante el partido de Copa ante el Sporting que el Valencia ganó por 3-0. / moisés castell El coreano cumple sus primeros días en el primer equipo, su sueño desde que llegó a España hace ocho años | Los técnicos de la Academia alaban el gran talento del zurdo, pero todos destacan la mentalidad que ha demostrado desde niño TONI CALERO Lunes, 4 febrero 2019, 00:19

A Kang In Lee algunos futbolistas del Valencia le tratan como a un hijo y otros, como a un hermano. Es difícil que un jugador coreano de 17 años, tímido fuera del terreno de juego pero arrollador dentro del césped, no quiebre la normalidad de un vestuario con gente que pasa la treintena o internacionales que han compartido equipo y competición con Leo Messi o Cristiano Ronaldo. Lee es una de esas sorpresas juveniles capaces de renovar los ánimos de una plantilla aunque obviamente todos le conocían en Paterna. Marcelino ya había reclamado su presencia en algunos entrenamientos tiempo atrás, pero es que además a nadie cercano al club de Mestalla se le escapaba la meteórica carrera de un zurdo cuyo primer gran salto se dio en un 'talent show' de Corea del Sur y que a los diez años irrumpió en la Academia para trabajar por un sueño mucho más cerca de cristalizar.

La semana pasada, Kang In pasó por las oficinas del Valencia para rubricar el acuerdo de su vida. El '34' ya es historia porque el jugador, nacido en Incheon, una de las ciudades más importantes de Corea del Sur, ha escogido el '16' como miembro de pleno derecho del primer equipo. Una cláusula de 80 millones de euros y un contrato hasta junio de 2022. «Es un sueño para todos los jugadores que han pasado por la Academia. Desde que llegué al Alevín de primer año, veía a los jugadores del primer equipo y flipaba. He cumplido ese sueño», expresaba Kang In en una entrevista para la radio oficial del Valencia.

Kang In Lee firmó en julio un contrato de renovación con el Valencia hasta junio de 2022 La pasada semana, no obstante, el club le inscribió como miembro de la primera plantilla y su cláusula asciende a 80 millones de euros. 26 partidos ha disputado esta temporada entre Juvenil A, Mestalla y el primer equipo del Valencia.

La historia de Kang In es la de un niño con virtudes innatas para darle al balón que además, desde muy pequeño, demostró una mentalidad fuera de lo común. A los diez años, Kang In y su familia deciden venir a Valencia para que el niño de la familia compruebe si su talento y tenacidad serán suficientes armas para alcanzar la élite y vivir del fútbol. «Cuando llegué hubo momentos difíciles. Sólo sabía decir 'hola' o '¿cómo estás?'. Por las mañanas iba al colegio pero como no entendía nada al principio, estaba a disgusto. Pero por las tardes iba a la ciudad deportiva y estaba feliz pese a que no entendía el idioma», recordaba Lee en la misma entrevista.

SUS FRASES «Estar en el primer equipo es un sueño para todos los que hemos pasado por la Academia del Valencia» «Cuando llegué a España hubo momentos difíciles y lo mejor era entrenar y jugar partidos» «Mis compañeros me han ayudado mucho; hay algunos que me tratan como un hijo» «En Mestalla ves a la gente apoyándote y no puedes parar de correr y de pedir el balón» «Tengo que agradecer su apoyo a todos los técnicos y compañeros que he tenido desde que llegué» «Cuando era pequeño vi la remontada ante el Basilea y contra el Getafe viví algo increíble »

No hay mucho que discutir sobre las habilidades futbolísticas de Kang In, un zurdo que puede actuar por banda izquierda o en la mediapunta indistintamente. Tiene una visión de juego privilegiada y un guante en el pie. El Getafe puede dar fe de ello. En una de las remontadas más celebradas de los últimos años, Lee fue clave en los dos goles que tumbaron a los de Bordalás para continuar con vida en la Copa. Esa celebración, por cierto, dejó sin palabras al chaval, que dentro de unos días cumplirá los 18 años. «Yo viví la remontada contra el Basilea y lo que ocurrió en Mestalla ante el Getafe fue de lo más bonito que pudo pasar. Quise subir al balcón para ver a la gente animar y ver que nos apoyaban de esa manera... Pensaba que era algo difícil de encontrar en mi país. Lo miraba con orgullo de ser valencianista de formar parte de la cantera del Valencia», explica un Kang In que estuvo a punto de salir volando por el balcón por el cariñoso empuje de sus compañeros.

Su participación en el encuentro ante el Getafe reflejó mucho sobre sus características en el juego y también respecto a su liderazgo. El verdadero privilegio de Kang In Lee está en su cabeza. Lo atestiguan varios de los entrenadores del coreano en su ya larga trayectoria como canterano del Valencia. «Kang In es igual que hace muchos años, pero va saltando etapas y sigue haciendo lo mismo. Esto es realmente lo más complicado», explicaba Miguel Grau en una entrevista para este periódico a principios de la presente temporada. Según Grau, que en esta última etapa ha dirigido a Kang In en el Mestalla, el coreano «es competición pura y gestionar eso es muy bonito. Para mí ha sido un gusto gestionar todo ese proceso». Es la reflexión de un entrenador que ha ejercido como técnico y educador de muchos canteranos, incluido Lee. «Con él se juntan varias cosas. Es muy difícil trabajar con tanta concentración y ser tan talentoso. Juntar eso es difícil de encontrar y Kang In es así. Los que le conocemos no tenemos ninguna duda sobre él», apuntaba Grau.

Kang In y por tanto, toda su familia, fueron adaptándose a la cultura valenciana mientras el futbolista justificaba la complicada apuesta que en su momento hicieron abandonando Corea. El «zurdo chiquitín» del Valencia iba a los torneos y despuntaba dando continuos brincos de categoría. En 2017, por ejemplo, el club renueva a Kang In y el jugador pasa del Cadete al Juvenil B de Javi Sanchis. Fue una de las mejoras de contrato que el Valencia ha ido encadenando para evitar la fuga del coreano. En ese momento, el Madrid apretó para llevarse al futbolista y el interés de los grandes de Europa siempre ha existido porque ningún cazatalentos desconocía la proyección del valencianista.

La carrera de Lee se disparó, si es que en algún momento no fue vertiginosa, en 2018. Kang In vivió en un ascensor que le llevó del Juvenil A (con Mista como entrenador disputó 3 partidos de la Youth League), pasando por el Mestalla (15 partidos, 3 goles), al primer equipo, donde ya ha participado en 8 encuentros. Marcelino coincide con Grau en la necesaria paciencia que deben compartir club y entorno con Kang In. «A veces no es fácil gestionar la responsabilidad de un equipo con la historia del Valencia», decía Grau en un mensaje que calcó Marcelino. El bendito problema es que a Lee no parece impresionarle jugar en la cima: «En Mestalla ves a la gente apoyándote y no puedes parar de correr y de pedir el balón. Quieres hacerlo bien para hacer felices a los aficionados».