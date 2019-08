Kang In Lee: de las dudas en el Valencia a la absoluta Kang In Lee, junto a Cheryshev durante un entrenamiento. / irene marsilla El extremo de 18 años podría debutar con Corea del Sur | El futbolista asiático, MVP del Mundial sub-20, se perdió el primer partido por molestias y en el segundo no jugó pese a no estar Soler L. MARTÍ VALENCIA. Lunes, 26 agosto 2019, 23:56

Kang In Lee se despertó ayer con una de esas llamadas que le alegran a uno el día. El futbolista nacido el 19 de febrero de 2001 está incluido en la convocatoria de la selección absoluta de Corea del Sur.

El MVP del pasado Mundial sub-20 recibió la citación del seleccionador, Paulo Bento, antes de acudir a la ciudad deportiva a entrenar como cada día. Así que ayer, el joven futbolista del Valencia apareció en Paterna con una sonrisa. Pero esta vez con más motivo.

Kang In podría debutar con los 'mayores' de su país. Corea del Sur debe jugar un amistoso contra Georgia (5 de septiembre) y un partido de clasificación para el Mundial 2022 ante Turkmenistán (10 de septiembre). A sus compañeros de selección ya los conoce, el extremo estuvo en la lista de convocados de la selección absoluta el pasado mes de marzo aunque no llegó a jugar.

Quizás, de camino a la ciudad deportiva, Kang In se preguntaba porqué su talento le abre puertas para la absoluta mientras en Valencia le toca esperar. En la primera jornada de Liga se quedó fuera por unas molestias. En Balaídos se quedó en el banquillo por decisión técnica. Quizás la lesión de Carlos Soler le abra puertas pero es consciente de que lo tiene complicado. Al menos mientras Marcelino sea entrenador del Valencia. El técnico blanquinegro aceptó la petición de Peter Lim de no ceder a Kang In pero ya le advirtió que iba a jugar los minutos que él considerara.

El surcoreano no será el único valencianista que hará las maletas para jugar con su selección. Wass se marchará con Dinamarca y afrontará dos compromisos a domicilio en la fase de clasificación para la Eurocopa 2020: Gibraltar el 5 de septiembre y, tres días después, frente a Georgia. Denis Cheryshev hará lo propio con Rusia ante Glasgow, el 6 de septiembre y recibirán el día 9 en el enclave de Kaliningrado a Kazajistán.