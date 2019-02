«Kang In Lee tiene 17 añitos, queremos que juegue pero si no hay lesiones, no hay espacio» Marcelino, en un entrenamiento en Paterna. / jesús signes «No intervengo a nivel contractual», asegura el técnico sobre la subida al primer equipo del surcoreano, de nuevo fuera de la convocatoria LOURDES MARTÍ Sábado, 9 febrero 2019, 23:14

valencia. Entre tanta euforia, Marcelino García Toral tiene un lío entre manos: gestionar la subida al primer equipo de Kang In Lee. El surcoreano firmó recientemente el ascenso con los 'mayores' y también un aumento de la cláusula de rescisión hasta los 80 millones de euros y ahora el problema es la falta de minutos. Lee se ha quedado fuera de la convocatoria por segundo partido consecutivo y es una evidencia que, a sus 17 años, lo que necesita es jugar lo máximo posible. Marcelino reflexionó ayer sobre el futbolista coreano desde un punto de vista técnico y sin querer «intervenir en la situación contractual de los futbolistas».

«Es un futbolista que tiene 17 añitos. Era una situación previsible, en el momento en el que se recuperara Guedes, si no hay lesiones, no hay espacio», concretó Marcelino, que además de contar con el portugués tiene a Denis Cheryshev en un gran momento de forma. «Esta situación creo que por una parte la teníamos clara. Es una pena que Kang In no esté participando pero es difícil que un jugador de 17 años tenga continuidad en el Valencia. Si se merece lo voy a poner e intentaremos que juegue y compita, pero queremos ganar y es difícil elegir. Tengo que escoger a 18 y busco lo mejor para el Valencia», afirmó el técnico.

Para darle más consistencia a su decisión respecto a los ausentes, Marcelino también se refirió a la «polivalencia» como factor fundamental para confeccionar las convocatorias: «Hay que hacer una lista donde los jugadores polivalentes adquieren más importancia. Lato quizás lo merece más que otro pero al sólo ocupar un puesto... Cuando tienes perspectiva de un once completas con aquellos que tengan polivalencia. En el centro de la defensa estamos justos, no puedo llevar a Wass que juega en cuatro posiciones más Ferran Torres, Cheryshev, Guedes y no voy a traer a seis jugadores de banda».

A nivel global y tras una buena racha de resultados, Marcelino explicó que el cambio del Valencia se ha dado por «diferentes motivos». «El principal dato es que creo que metimos en cuatro meses y medio 26 goles y en el último mes y medio, 18. Esto, a la vez que logramos victorias importantes y de forma consecutiva, nos dio la confianza que el grupo necesitaba. El haber sufrido por la situación te hace crecer una fortaleza interior y eso provocó que no nos rindiéramos», dijo.

Es consciente el técnico de que el Valencia ha recuperado una gran versión pero advierte de que el porcentaje de acierto «no será eterno». «Estamos en una buena dinámica y ahora desarrollamos el fútbol con más fluidez, frescura y atrevimiento. El porcentaje de llegadas es casi el mismo que antes, pero esto no será eterno. Tenemos que pensar en plantarnos con humildad y máximo respeto al rival. Nos medimos a una gran Real Sociedad», admitió sobre el encuentro de esta tarde en Mestalla.