Juan Cruz: «Cambiaría la Recopa de jugador por haber ganado la Champions como delegado» SOL | Exjugador del Valencia 1965-1981 | El actual consejero debutó con 17 años, coincidió con los tres máximos goleadores históricos del club y aún lamenta su injusta expulsión en la última final Valencia-Barça JOSÉ MOLINS* JMOLINS@LASPROVINCIAS.ES Domingo, 3 marzo 2019, 01:12

-Jugaba en el juvenil del Elgoibar con 15 años, ¿cómo surge su fichaje por el Valencia?

-Pasó todo muy rápido. El exfutbolista del Valencia Iturraspe vino a verme, le habían hablado de mí a través de un ojeador en Eibar. Era un partido del juvenil del Elgoibar y poco después me comunica el ojeador Menárquez que me iban a fichar, así que me fui. Me pusieron a vivir en una casa junto a Urtiaga, que era de Eibar, con una señora mayor, una casa particular en la calle Turia, nos cuidaba muy bien.

-Su debut fue unos días antes de cumplir 18 años.

-Sí, todavía con 17 ya jugué en el primer equipo. Fue como interior derecho, junto a Guillot, Waldo, Sánchez Lage y Poli. En 1965, jugué tres partidos seguidos con Sabino Barinaga de entrenador, era un 'baby', un chavalín. No me imponía que hubiera gente tan conocida en el vestuario, aunque eran fantásticos.

-Barinaga era del pueblo vecino al suyo, ¿eso ayudó?

-Había mucha afinidad entre los dos, pero no influyó, no lo conocía, tuve suerte de contar con su apoyo.

-Además ese verano llegó otro de Elgoibar, Ansola, que era un poco mayor que usted, hicieron una colonia en el Valencia.

-Era de mi pueblo, a él sí que lo conocía desde hacía muchos años, a su hermana, a todos, teníamos buena relación. Fue un impulso fenomenal y una persona sensacional, y un peleón en el campo, con buen remate y mucho gol. Al ser yo tan joven me dio fuerza tener a alguien conocido en el vestuario, mi amigo del pueblo.

-Se instala ya como titular indiscutible con 19 años con Mundo como entrenador.

-Sí, Mundo fue seguramente el técnico que más confió en mí, había que apostar y no era fácil, pero lo hizo. Fue él quien empezó a ponerme de lateral, y eso me cambió la vida. Me lo dijo en un entrenamiento y acertó de pleno. Nunca había jugado ahí y confié mucho con él, y él conmigo. Ni mis amigos ni nadie pensaban que podría rendir bien en esa posición, pero como era muy atlético me adapté muy bien al lateral. Luego incluso jugué como central mucho tiempo.

-Ese año no sólo sube usted al primer equipo, también Claramunt, dos refuerzos de lujo.

-Sí, subimos a la vez y tuvimos una larga carrera, fuimos importantes en el equipo. Era un jugador sensacional, me llevaba muy bien con él, era muy completo, tanto físico como técnico. Con Ansola me apoyé en que era del pueblo y con Claramunt que era muy joven como yo, eso me hizo estar más seguro.

-Fue la temporada que Waldo logró el Pichichi y se convirtió en el icono que ahora se recuerda tras su muerte esta semana.

-Tenía muchísimo gol, era impresionante y era una persona muy afable y cariñosa. Tenía unas condiciones fantásticas, le pegaba al balón de una forma que la rompía, era una estrella de la Liga y sólo saber que había una falta cerca del área era medio gol. Era muy buena gente, estaba en una residencia y hacía tiempo que no lo veía. Marcó una época.

-Usted coincidió con los tres máximos goleadores de la historia. Mundo como entrenador, Waldo de compañero y Kempes también al final de su carrera.

-Fue una suerte, eran tres enormes jugadores, pero no se me pegó nada, yo no era goleador (ríe). Fui feliz con tantos grandes futbolistas.

-Con 19 años juega como titular la final de Copa del 67 y la gana.

-Contra el Athletic, la verdad es que parecía estar viviendo un sueño. Fue apoteósico, la vuelta a Valencia con toda la gente celebrándolo en las calles. En el autobús paramos en muchos pueblos de la gente que había. Se jugó en Madrid y lo hice como lateral, tuve enfrente a Txetxu Rojo, lo marqué bien y pudimos ganar.

-Toca techo pero al empezar la temporada siguiente se lesiona de gravedad en Pontevedra.

-Sí, me rompí la tibia y el peroné. Me perdí casi toda la temporada, con 20 años eso fue muy duro. Me han operado cuatro veces, de eso, de la rodilla y la cadera. Me han quedado muchas secuelas y ando con problemas en la espalda. Estuve seis meses de baja y tuve que ser muy fuerte mentalmente.

-Pero volvió muy fortalecido. Desde entonces fue indiscutible siete temporadas seguidas.

-Así fue, llegaron los mejores años de mi carrera sin dudas. Empecé a marcar goles y me llamó Kubala para la selección. Los 28 partidos los jugué con él, era un forofo mío.

-Otro mito, Di Stéfano, fue un entrenador clave en su carrera, cuatro años seguidos.

-Era un gran entrenador, me llevé muy bien. Era un ganador absoluto, su obsesión era ganar siempre. Tenía un carácter especial y era muy positivo. Si te tenía que decir algo lo decía y si tenía que quitar a alguien, se iba fuera, era así. Jugaba los jueves con nosotros en el entrenamiento y a veces te dejaba tirado, seguía teniendo mucha calidad.

-Pierden tres finales de Copa seguidas, vaya palo.

-Fue un caso increíble. Estuvieron muy cerca, es algo muy desagradable. Notas una sensación extraña y mala, porque lo has dado todo sin recompensa. Si hubiera ganado todo lo que jugué hubiera hecho historia, pero me quedé a un paso.

-¿Ganar aquella Liga del 71 fue su techo profesional?

-Sí, lo sentí aquel día, era el título por excelencia, se celebró todavía más que la Copa, había más expectación, es la mejor competición.

-¿Cómo recuerda aquellos últimos minutos en Sarrià?

-Como si fuera ahora, todos mirando al banquillo, Di Stéfano estaba todo el rato de pie y nos hacía gestos. Sabíamos el resultado por sus gestos, ese famoso 1-1 que marcó con los dedos. La Liga es el mejor torneo, la Copa es bonita, pero la Liga prima.

-Rozaron el doblete, a usted lo expulsaron en la final de Copa.

-Sí y me enfadé mucho, porque fue injusto. No tuve la culpa. El árbitro pitó una falta y fuimos todos a decirle que no había sido. Y entonces Valdez le pegó una pequeña patada por detrás al árbitro, Saiz Elizondo, que se giró y me sacó la roja directa. Es una espinita, porque podíamos haber ganado aquella final y el Valencia nunca ha ganado Liga y Copa el mismo año.

-¿Volvió a hablar con ese árbitro?

-Sí, justo ese verano. Él era de San Sebastián y unos días después le llamé por teléfono. Me dijo que lo sentía, que pensaba que había sido yo, pero no le dije que fue Valdez.

-¿Cuando llegó con 15 años soñó con tener todo ese palmarés?

-Nunca lo hubiera imaginado, aunque sí pensaba que podía jugar en el Valencia, pero ya ganar Liga y Copa y eso no. Había un equipo fantástico, con Aníbal jugué muchas veces de pareja de central. Creo que donde mejor rendía yo era de central.

-¿Cómo se gestó su fichaje por el Real Madrid?

-Ya había oído rumores de que me querían, pero no hubo nada. Me fui con un amigo un lunes a su coto de caza en Almansa, y cuando terminamos nos fuimos al pueblo a comer, y en el restaurante estaba Santiago Bernabéu con su mujer. Yo al terminar me fui a saludarlo, no lo conocía y me hacía ilusión. Empezamos a hablar de fútbol y al terminar me dijo: «Tú el año que viene serás jugador del Real Madrid».

-Pero aún quedaban varias jornadas de Liga.

-Sí, y cuando me volví a Valencia, a los pocos días me llama Ramos Costa a su despacho. Me dijo que me iba a fichar el Real Madrid, que se habían puesto de acuerdo los clubes. Pero a los aficionados no les sentó mal la noticia, nadie me pitó. Fueron 33 millones de pesetas, bastante dinero para la época. Para el Valencia fue una buena operación.

-Allí estuvo cuatro temporadas pero tras una lesión grave regresa a Valencia en 1980.

-Ya no me encontraba al cien por cien aunque sí jugué algunos partidos, pero pocos. Mi problema con la lesión me había fastidiado mucho, no llegué a ser lo que fui.

-Fue suplente en la final de la Recopa.

-Estaba en el banquillo, fue una gran alegría ganarla en los penaltis. Lo celebré mucho, pero la verdad es que no se vive igual que cuando estás jugando, no es comparable a cómo viví los títulos anteriores.

-Estaba de nuevo Di Stéfano, pero ponía a Carrete en vez de a usted.

-Quizá ya no confiaba tanto en mí, pasan los años y eso se nota, no es fácil ser titular siempre, cuando hay jugadores importantes, hay que admitirlo. Llegaba el momento de la retirada, físicamente no estaba bien, tenía 32 años pero llevaba desde los 17 jugando.

-Regresa en el año 2000 como delegado y vive las dos finales de Champions.

-Fue una etapa brillante, pero diferente a cómo lo viví de jugador. Como delegado eres uno más de la plantilla, se sufre pero no de la misma manera. Había enormes jugadores.

-¿Cambiaría haber perdido los penaltis de la Recopa del 80 y haber ganado los de Milan en 2001?

-Sí, por supuesto que lo hubiera cambiado, y haber ganado aquella Champions que era delegado, al Valencia le deben una, fue una lástima.

-¿Cómo lleva su actual cargo de consejero?

-Me siento muy a gusto, estoy bien considerado en el club y tengo muy buena relación con el presidente.