Jordi Alba confirma el motivo por el que fichó por el Valencia: «No es una leyenda, podéis ver vídeos míos» Su estatura fue la clave para no continuar en la Masía del FC Barcelona

Jordi Alba se ha sincerado en una entrevista en 'El Larguero' de la Cadena Ser sobre los motivos por los que tuvo que abandonar La Masía del FC Barcelona y entrar en la Academia del Valencia CF. El futbolista vive su última temporada como profesional ya que anunció que a final de temporada se retirará después de una exitosa carrera.

«¿Te echan por bajito del Barcelona, eso es verdad o una leyenda?», le preguntó Sique Rodríguez. «Es verdad, pero es una historia que podemos contar en otro programa. Podéis ver vídeos míos, sobre todo en la etapa de infantil, que era donde se daba el cambio. Al final se notaba muchísimo la diferencia», afirmó.

Su estatura en aquel momento provocó que muchos técnicos blaugranas no terminaran de confiar en su potencial: «Había entrenadores que confiaban en mí, pero otros y gente que mandaba en la cantera que no. Pero siempre tenía claro que cuando saliera de allí me iba a ir al Cornellà porque era una cantera que me gustaba. Sabía que más pronto que tarde me iba a ir porque si no lo tienes claro con todos los niños que hay...».

Finalmente, tras no tener las oportunidades que buscaba, terminó recalando en la cantera del conjunto de Mestalla: «Acerté, me dijeron que si me quería quedar el primer año me quedara pero que no iba a jugar. Decidí irme e intenté el Cornellà pero me hicieron repetir Cadete B en vez del A. Cuando pasé a Juvenil B me dijeron lo mismo. El primer año me cedieron y el segundo querían cederme pero pedí la baja. Por eso firmé por el Valencia».

Su altura, 1,70 metros, nunca ha sido su fuerte, sin embargo otras características como su velocidad o técnica le han permitido ser uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol. En el primer equipo 'che' estuvo tres temporadas, desde 2009 hasta 2012.

