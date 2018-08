Fútbol | Valencia CF Cancelo sólo saldrá traspasado Joao Cancelo, en un partido del Inter en la pasada temporada. / Efe El club no contempla la posibilidad de cederlo con opción de compra LOURDES MARTÍ Viernes, 3 agosto 2018, 13:22

La venta como única salida. La Juventus ya sabe que si quiere tener a Joao Cancelo a su disposición la próxima temporada deberá afrontar un traspaso puro y duro. Así lo deja claro el Valencia, que necesita el dinero y lo necesita pronto para cuadrar la cuentas de esta campaña. El club de Mestalla no contempla una cesión con opción de compra. Quizás en otro escenario, Mateo Alemany y compañía estarían dispuestos a negociar (pese a que Marcelino cree que la presencia del luso en la plantilla le aportaría un plus) pero ahora no se lo puede permitir ya que la LFP le exige al Valencia 45 millones de euros para estar en paz con su balance económico.

La venta del lateral luso que se marchó de Mestalla con la Liga pasada ya arrancada y con lágrimas en los ojos para jugar cedido en el Inter de Milán permitiría a Marcelino retener a futbolistas como Rodrigo Moreno. El Valencia ya se ha gastado 27 millones. 25 en Kondogbia y dos en Uros Racic y es momento de ingresar liquidez para seguir trabajando en la planificación de una temporada venidera muy exigente

Aunque el ejercicio actual finalice el día 30 de junio, la Liga permitiría a los blanquinegros estirar el chicle de las negociaciones por Cancelo hasta la primera semana de julio para incluir los 38 kilos que desembolsaría la Juve por él en el ejercicio de la temporada que acaba de finalizar. Pese a contar con este margen, todo apunta a que la cuenta atrás para el traspaso definitivo del futbolista por la 'Vecchia Signora' no tardará en hacerse oficial.

Si la dirección deportiva del club de Mestalla está trabajando, la de la Juve tampoco está de brazos cruzados. Ayer mismo, se hizo oficial el fichaje de Emre Can (24 años), un centrocampista procedente del Liverpool a coste cero y que firma por las próximas cuatro temporadas. La llegada del alemán confirma que Giuseppe Marotta, director general de la Juve, es experto en eso de cocinar los fichajes a fuego lento ya que la llegada del segundo fichaje del mercado de verano se produce después de varias semanas desde que anunciara sus interés por hacerse con sus servicios.

A principio de mes, el conjunto que milita en la Serie A ejerció la opción de compra por un extremo, Douglas Costa por el que desembolsará 40 millones de euros en dos plazos al Bayern de Múnich. Habrá que esperar para saber si Cancelo se convierte en la tercera incorporación para apuntalar la plantilla.

La sensaciones en el Valencia continúan siendo buenas y hay optimismo respecto a la venta del lateral luso. La semana pasada Alemany y Longoria se marcharon a Milan para dejar claro su postura. Una posición que han defendido desde el que la Juve mostrara interés en el futbolista ya que rechazaron la oferta de incluir a Marko Pjaca para rebajar el precio del luso, el director general del club ya había advertido que no aceptarían ningún trueque. Desde aquel desplazamiento en el que los mandatarios del Valencia se reunieron con Beppe Marotta, director ejecutivo de la Juve, y Fabio Paratici, director deportivo, las negociaciones han dado un acelerón aunque todavía no se han resuelto.