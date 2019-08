Al Thani, el jeque y propietario del Málaga, habló a Marca y entre sus reflexiones hacía referencia a Peter Lim, el máximo accionista del Valencia. Al dueño del Málaga se le reprocha que no vaya más veces a La Rosaleda. «Yo amo la ciudad y volveré pronto. Pero Peter Lim tampoco va por Valencia y no pasa nada. Y yo me implico más que muchos dueños», dijo.